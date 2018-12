Incendio in un palazzo a Reggio Emilia | morti due coniugi | gravi due bimbe

Incendio in un palazzo - ci sono morti. Due bambine gravi. La situazione : Due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un Incendio scoppiato nello scantinato di un palazzo a Reggio Emilia. sono intervenuti i vigili del fuoco che si trovano ancora sul posto. Le fiamme si sono sviluppate in uno scantinato del palazzo ed hanno causato un denso fumo che ha invaso la tromba delle scale, intossicando alcune persone. Ancora non si conoscono le cause dell’Incendio divampato dalle cantine del condominio al ...

Reggio Emilia - Incendio in un palazzo : 2 morti e 40 intossicati. In gravi condizioni due bambine : Un incendio sviluppatosi in un palazzo a Reggio Emilia ha provocato 2 morti e 40 intossicati, tra i quali una donna e tre minori ricoverati in codice rosso. Le fiamme si sono sviluppate attorno alla mezzanotte in un edificio di 4 piani in via Turri, vicino alla stazione, dove i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino al mattino per arginare il pericolo e bonificare l’area invasa dal fumo. I morti sono un uomo e una donna, mentre due ...

Reggio Emilia - Incendio in un palazzo : due morti - gravissime due bambine : Le fiamme sono divampate in uno scantinato di un palazzo che sorge non lontano dalla stazione ferroviaria di Reggio Emilia: morti un uomo e una donna, i cui corpi sono stati trovati sulle scale. gravissime due bambine. Ancora ignote le cause del rogo.Continua a leggere

Reggio Emilia - Incendio palazzo : 2 morti : 8.32 Due persone sono morte a seguito di un incendio sviluppatosi nello scantinato di una palazzina di 4 piani, a Reggio Emilia. Il fumo si è propagato all'interno degli appartamenti mentre gli inquilini dormivano. Circa 40 persone sono rimaste intossicate. Una donna e 3 minori e sono stati ricoverati in codice rosso. Sul posto sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e decine di medici e sanitari. Le cause del rogo ...

