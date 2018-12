In Sicilia un monastero del 1090 rischia di essere pignorato per un debito di 3800 euro

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) IlSan Filippo Fragalà, a Frazzanò (Messina),diper un piccolodel comune. L'abbazia risale al, costruita per volontà del Conte Ruggero, edi finire in mani private per undi 3.800, risalente al 2015. È uno dei più antichi monasteri basiliani della, tristemente noto per un altro caso di malagestione. Parte dei volumi della sua biblioteca - una raccolta molto ampia, con molti volumi pregiati, ora custodite dall'Archivio di Stato di Palermo - sono stati distrutti o smarriti durante il trasferimento nel centro abitato, intorno al 1866. Ora si cercherà di evitare la vendita all'asta.L'incredibile caso è stato messo in luce da un avvocatono, Eugenio Benvegna. "Il Comune non paga undi 3.800dal 2015. Dopo vari tentativi di pignoramenti mobiliari andati ...