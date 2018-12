“In Chiesa non si fa commercio” | parroco elimina tutte le cassette delle offerte

Esodo Venezuela - Chiesa in prima linea/ “In Colombia assistiamo ogni giorno 5mila migranti. Accoglienza sia d” : Esodo dal Venezuela non si ferma, Chiesa in prima linea per affrontare l'emergenza: “In Colombia assistiamo ogni giorno 5mila migranti”. Le ultime notizie sulla crisi umanitaria(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:49:00 GMT)