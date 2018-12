Impariamo a fidarci degli insegnanti

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) «Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposostudenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie ..., compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale. Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme».Questo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, durante l'incontro con il Garante per l'infanzia, anticipando il contenuto di una circolare che il Miur dispiegherà nei prossimi giorni.Mimma Crucito, docente di lettere, membro del consiglio di Istituto delle Aldini Valeriani di Bologna e dirigente Gilda è perplessa sia come lavoratrice che come mamma: «Non capisco perché glidebbano essere sensibilizzati. Magari uno su cento esagera davvero coi ...