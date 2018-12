Il Superclasico della vergogna va al River | che piega il Boca ai supplementari Scontri a

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Comincia con gli applausi per tutti, anche - se non soprattutto - per Leo Messi, uno degli innumerevoli calciatori-vip presenti nel Santiago Bernabeu e finisce con ilPlate nel bel mezzo del delirio assieme ai propri tifosi. Una 'fiesta' che si mischia con le lacrime dei giocatori delJuniors, sconfitti ma non domati al 4' e al 15' del secondo tempo supplementare, prima da un gran gol di Juan Quintero, poi dal 3-1 finale di Martinez. E dire che ilera addirittura passato in vantaggio, sognando per gran parte del primo tempo regolamentare.Il '' sudamericano, che all'andata si era concluso 2-2 sul campo degli 'Xeneizes', nell'assolutamente inedito ritorno sul terreno del Bernabeu a Madrid, finisce 3-1 per i 'Milionarios' del, che si portano a casa la quarta Libertadores, dopo quelle del 1986, 1996 e 2015. Un trionfo meritato perché, dopo un buon ...