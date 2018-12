Il sensore di impronte nel display di OnePlus 6T migliorerà con l’utilizzo

Samsung vuole integrare il sensore d’impronte sotto al display degli smartwatch : Samsung ha brevettato una nuova tecnologia pensata per integrare il sensore di impronte digitali anche sotto al display dei suoi smartwatch. L'articolo Samsung vuole integrare il sensore d’impronte sotto al display degli smartwatch proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T ha un vetro temperato ufficiale che funziona col sensore d'impronte sotto al display : OnePlus 6T ha un nuovo accessorio ufficiale: la protezione per lo schermo in vetro temperato perfettamente funzionante col sensore di impronte sotto al display.

Il sensore d'impronte di Samsung Galaxy A9 (2018) supporta la registrazione tramite swipe : Samsung Galaxy A9 (2018) è dotato di un sensore di impronte digitali che consente all'utente di registrare la propria impronta con un singolo swipe.

Il sensore di impronte di OnePlus 6T è letteralmente una fotocamera : Il nuovo OnePlus 6T non è il primo dispositivo in commercio a offrire fra le proprie specifiche un sensore di impronte sotto il display, una tecnologia discussa per mesi, che OnePlus ha interpretato in maniera

Vivo X21s lanciato in Cina con sensore per le impronte integrato nel display da 6 - 41 pollici : In Cina è stato lanciato Vivo X21s, smartphone che si caratterizza per un design accattivante e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

Qualcomm e Samsung nel 2019 potrebbero portare il sensore di impronte nel display nella fascia media : Il nuovo sensore di impronte integrato nel display di Qualcomm dovrebbe esordire già tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, probabilmente su uno smartphone di Samsung

Samsung Galaxy S10 : confermato il sensore d'impronte sotto al display : Un altro chiacchieratissimo smartphone è di certo quello della casa sudcoreana, che si appresta a continuare la sfilza di device della gamma Galaxy S. Uno dei rumors più acclamati circa il prossimo dispositivo è proprio

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe non avere un sensore per le impronte nel display : Dopo l'enorme mole di leaks e anticipazioni in merito all'attesissimo Xiaomi Mi MIX 3, ecco giungere una nuova e prorompente immagine del retro del nuovo device. Ora quindi, abbiamo ancora più su cui discutere in

Un brevetto mostra il possibile sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 : Una recente richiesta di brevetto di Samsung pubblicata dal WIPO mostrerebbe il sensore di impronte digitali ottico del futuro Galaxy S10.

Remote Fingerprint Unlock sblocca in remoto il PC Windows utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone : Remote Fingerprint Unlock è un'applicazione che permette di sbloccare in remoto e in sicurezza il PC con sistema operativo Windows Vista/7/8/10 utilizzando il sensore di impronte digitali dello smartphone Android. Lo strumento supporta l'account Microsoft locale e online e il Tethering Wi-Fi, mentre la versione PRO è priva di annunci e consente di aggiungere più computer e account, supporta le funzioni Wake-On-Lan e Unlock widget