Il Segreto | Prudencio uccide Saul | anticipazioni trame dal 10 al 14 dicembre

Il Segreto anticipazioni spagnole : Julieta e Saul sposi dopo il divorzio con Prudencio : Il matrimonio di Saul e Julieta al Segreto ci sarà: anticipazioni spagnole nuove puntate Julieta e Saul si sposano a Il Segreto. Tra una manciata di puntate, potremmo vederli mentre coronano il loro più grande sogno. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Prudencio finalmente si deciderà a consegnare a sua moglie le […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta e Saul sposi dopo il divorzio con Prudencio ...

Trame Il Segreto : Julieta può sposare il fratello di Prudencio : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sull'appassionante sceneggiato spagnolo “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima Saul Ortega e Julieta Uriarte finalmente potranno coronare il loro sogno d’amore dopo il via libera Prudencio. In particolare quest’ultimo consegnerà alla moglie i documenti che certificano il loro divorzio. Hipolito Miranar, dopo essere diventato padre ...

Il Segreto - trame 10-14 dicembre : Prudencio finge di aiutare Saul per tendergli un agguato : Le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani alle prese con nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali. La maggior parte dell'attenzione viene riservata intorno al personaggio di Prudencio che può essere fondamentale per salvare il destino del fratello Saul, autoaccusatosi dell'omicidio di Don Ignacio per salvare dal carcere ...

Spoiler Il Segreto : Prudencio spara al fratello Saul - Emilia ed Alfonso scappano dal paese : Nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', la soap opera iberica prodotta da 'Boomerang Tv'. La prossima settimana ci saranno numerosi colpi di scena e l'uscita provvisoria di tre personaggi storici. Stiamo parlando di Saul Ortega, Alfonso Castaneda ed Emilia Ulloa. Il primo verrà sparato dal fratello maggiore, mentre i coniugi Castenda scapperanno da Puente Viejo. Spoiler Il Segreto: Emilia e Alfonso pronti a fuggire da Puente Viejo Le ...

Il Segreto - anticipazioni : Julieta crede che Prudencio abbia ucciso Saul e medita vendetta : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto che come sempre ci riservano molti colpi di scena. Nelle puntate che vedremo prossimamente in onda su Canale 5, Prudencio metterà in atto il suo piano di vendetta contro Saul e con un tranello sparerà due colpi di pistola contro il fratello. Prudencio comunicherà a Julieta la scomparsa di Saul e la ragazza, disperata, lo cercherà ovunque senza risultato, arrivando alla conclusione che ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni 4 dicembre : Julieta in pericolo? Il piano di Prudencio - IlSussidiario.net : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 4 dicembre: ritrovato il corpo di Perez, Emilia e Alfonso finiscono nei guai? Severo va a riprendersi Irene.

Anticipazioni - Il Segreto : l'addio di Alfonso e Emilia - Prudencio spara a Saul : Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda dal 10 al 14 dicembre su Canale 5, svelano che tutta Puente Viejo darà una mano ad Isaac ed Antolina. Alfonso ed Emilia, nel frattempo, fuggiranno in Francia per scampare all'arresto, mentre Saul cadrà nella trappola di Prudencio. Il Segreto, Anticipazioni: l'arrivo di Isaac e Antolina Don Anselmo suggerirà a Isaac e Antolina di fingersi cognati, per non suscitare i pettegolezzi del popolo. Saul, nel ...

Spoiler Il Segreto : Isacco uccide il cognato - Prudencio spara al fratello : Le avventure del popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto dall’autrice Aurora Guerra sono sempre più travolgenti. Gli Spoiler riguardanti le puntate che i telespettatori vedranno in Italia la prossima settimana annunciano che la new entry Isacco Guerrero (Ibrahim Al Shami) si renderà protagonista di un orrendo delitto dato che ucciderà il fratello di Elsa Laguna, ovvero il cognato Jesus. Saul ...

Trame Il Segreto : Fernando rivela a Julieta che è stato Prudencio ad uccidere Saul : Le anticipazioni delle prossime puntate italiane de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2019 su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, svelerà a Julieta Uriarte la verità sulla morte di Saul dopo essere stato minacciato con una pistola. Il Segreto, Trame: le scoperte di Julieta Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda a dicembre sulle reti Mediaset, ...

Anticipazioni - Il Segreto : Julieta teme che Prudencio abbia ucciso Saul : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, si soffermano su Julieta Uriarte interpretata dall'attrice Claudia Galan. La ragazza, infatti, sarà disposta a tutto pur di scoprire chi ha posto fine alla vita di Saul. Per questo motivo deciderà di fare l'amore con Fernando Mesia, tanto da scoprire una prova che ...

Trame Il Segreto : Julieta si concede a Fernando e trova un indizio per incolpare Prudencio : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sempre ricco di colpi di scena. Nelle puntate che sono state trasmesse su “Antena 3” lo scorso agosto 2018 e che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 soltanto in seguito, Julieta Uriarte sempre più intenzionata a scoprire cos'è successo veramente al suo amato Saul Ortega si concederà a Fernando Mesia. L’intento dell'eroina di Puente Viejo ...

Il Segreto spoiler puntata del 30 novembre : Prudencio ricatta Julieta - Emilia seduce Perez : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto che ci svelano quanto accadrà ai protagonisti della telenovela ambientata a Puente Viejo nella puntata di venerdì 30 novembre 2018. Secondo gli spoiler sul nuovo episodio, vedremo che Emilia e Alfonso cominceranno a mettere in atto il loro piano contro Perez De Ayala e sarà proprio la Ulloa a sedurre il Generale per dargli appuntamento in un luogo isolato. Stando a ...

Il Segreto Anticipazioni 27 novembre 2018 : Julieta invita Prudencio a casa sua : Julieta ha deciso di risolvere la situazione con Prudencio e lo invita a casa. Con lei ci sono però anche Saul e Don Anselmo.

Anticipazioni Il Segreto : Julieta seduce il figlio di Olmo - Prudencio si vendica : Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto di Puente Viejo, rivelano grandi novità in paese. Julieta convinta che suo marito sia morto cercherà di conquistare il figlio di Olmo per vendicarsi di Seul. Vediamo nei dettagli cosa accadrà. Julieta inizia una nuova vita accanto a Prudencio Julieta certa che Seul Ortega sia morto, fingerà con tutti di volersi dare una nuova possibilità, mettendosi insieme a Prudencio. Quest'ultimo, oltre a farla ...