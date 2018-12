Il rinvio del voto sulla Brexit e l' assalto dei sovranisti in Francia

Brexit - May annuncia il rinvio del voto per trattare ancora con Bruxelles : Intanto l'Unione europea non è disponibile a una rinegoziazione dell'accordo raggiunto tra Londra e i Ventisette

Pensioni : Quota 100 fuori dalla manovra - probabile rinvio della misura : La nuova Legge di Stabilità 2019 approda a Montecitorio ma mancano gli emendamenti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Sono 56 le proposte presentate in Parlamento che dovrebbero salire sul treno della Legge di Bilancio ma non c'è nessuna traccia sul pacchetto Pensioni nonostante la lunga trattativa con la Commissione Europea per evitare la procedura d'infrazione. Tutto tace su Quota 100 e reddito di cittadinanza Lo scopo principale ...

Marcello Pittella - la Cassazione annulla con rinvio ordinanza del Riesame : La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui, il 19 luglio scorso, il Riesame aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti del governatore della Basilicata, Marcello Pittella, attualmente sospeso dall’incarico per effetto della legge Severino. I giudici, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dai legali del presidente della Regione che contestavano la sussistenza di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari a ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - le condizioni di Mazzarri ed il rinvio di River-Boca : Le notizie del giorno – Altra tragedia nel mondo del calcio, sono giorni tristissimi per tutto lo sport. Nelle ultime ore è morto un calciatore, Giovanni Annarumma, calciatore nativo di Pompei ma residente in provincia di Piacenza, il giovane era in forza al Castellana Fontana, è stato grande protagonista con la maglia del Pro Piacenza di cui era stato anche capitano delle giovanili. Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio ...

Il rinvio della Copa Libertadores 2018 : il presidente del Boca Juniors vuole la vittoria a tavolino : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

River-Boca - gli scontri e il rinvio del Super Clasico : cosa è successo. VIDEO : Disordini e feriti, anche tra i giocatori. Sono stati attimi , o meglio ore, di follia e caos assoluti quelli che hanno preceduto quella che doveva essere la finale di ritorno di Coppa Libertadores. ...

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : nuovo rinvio [VIDEO] : AGGIORNAMENTO 21.50 – Ennesimo rinvio: ammesso che la partita si giochi, il calcio d’inizio sarà alle 23.15 (le 19.15 a Buenos Aires). Infantino ha comunicato al presidente del Boca Angelici che, nel caso in cui la squadra non dovesse scendere in campo quest’oggi, verrà squalificata. AGGIORNAMENTO 21.45 – Approfittando della situazione, alcuni hanno approfittato per effettuare dei furti nelle auto presenti in ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulle voci di rinvio del match Lazio-Milan : Le notizie del giorno – La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto ...