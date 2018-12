Il PSG in casa della Stella Rossa | ecco come vedere la gara in TV

PSG-Liverpool - nessuna limitazione per il pubblico di casa : L’indiscrezione de L’Equipe Psg-Liverpool si giocherà regolarmente al Parco dei Principi, senza limitazioni riguardanti il pubblico. Il club francese non ha ricevuto sanzioni da parte della Uefa. L‘Equipe anticipa il rinvio della sentenza in merito all’indagine sugli incidenti avvenuti in occasione di Psg-Stella Rossa. Al termine del match contro gli slavi, ci furono degli scontri tra ultras nella zona attigua allo ...

Clamoroso in casa PSG - arrestato Marco Verratti per guida in stato di ebbrezza : Il centrocampista del Paris Saint-Germain è stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia francese per guida in stato di ebbrezza Brutte notizie per Marco Verratti, il centrocampista italiano infatti rischia una lunghissima sospensione della patente dopo quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Il talento azzurro è stato pizzicato dalla polizia parigina mentre guidava con un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, praticamente il ...

PSG-Napoli - Champions League in DIRETTA : partenopei a caccia dell’impresa a casa di Cavani e Mbappé : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Psg-Napoli match di cartello della terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/2019. Al Parco dei Principi, alle ore 21.00 sarà in scena il big match tra la formazione parigina, guidata dal suo formidabile tridente composto da Mbappè, Cavani e Neymar, ed i partenopei di mister Ancelotti, pronti al colpaccio dopo aver già fermato il Liverpool nel turno precedente. In classifica è proprio il Napoli a ...