Il presepe è sacro | ma dovrebbe richiamare all’unità Nonostante le polemiche di ogni

(Di lunedì 10 dicembre 2018) “Te piace ‘o presepio?”.anno, prossimi al Natale, torna di grande attualità la domanda che fa da leitmotiv alla celebre commedia di Eduardo De Filippo Natale in casa Cupiello. Evolta attorno a quella fredda e misera capanna di Betlemme si alimentanoa non finire. È bene fare o non fare ilnelle scuole, negli ospedali o in altri luoghi pubblici? È un simbolo di fede, devozione, preghiera? O è un segno di laicità per i suoi richiami alle radici cristiane del mondo occidentale? È un simbolo antigovernativo perché rappresenta dei migranti in cerca di accoglienza? O è una rappresentazione artistica, più o meno di valore, come la Gioconda? O è un più semplice lavoretto scolastico da fare con materiali riciclati?Tante domande spesso con altrettante risposte, piuttosto diverse se non perfino opposte, che alimentanoattorno a un simbolo che ...