Il nuovo tatuaggio di Sfera Ebbasta per le vittime di Ancona dopo la tragedia al Lanterna

(Di lunedì 10 dicembre 2018)Ildiarrival'assurdadelAzzurra, nella quale hanno perso la vita sei persone in attesa dell'arrivo del trapper che in quel momento stava ancora suonando a Rimini. Solo una piccola corona composta da 6 stelle per ricordare ledella follia umana manifestatasi in più di una forma e della quale si indagano ancora le cause fondanti. Questa la prima reazione del trapper che già nelle prime orelaaveva espresso il suo cordoglio per le persone che hanno perso la vita in attesa di un suo concerto.Non sono poche le critiche mosse al trapper in queste ore che ci hanno separato dalla, anche se i fan continuano a sostenere le sue scelte, insieme all'omaggio che ha voluto imprimere sul suo corpoquanto accaduto a Corinaldo nella serata tra il 7 e l'8 dicembre. Le forze dell'ordine sono attualmente ...