Il nuovo Pd passa per le donne

Il nuovo test d’italiano per avere il passaporto. Voi lo passereste? Mettetevi alla prova : In base al decreto sicurezza, d’ora in poi per diventare italiani non bastano più i requisiti di legge. Ci vuole anche un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello B1. Ecco un esempio di test preparato da un ente certificato con il quale potete mettervi alla prova

Manovra - Conte 'Non lavoro a deficit sotto il 2 . Nei prossimi giorni nuovo passaggio con l Ue' : È affidata al premier Giuseppe Conte la complessa trattativa con l'Unione europea sulla Manovra . E oggi il presidente del Consiglio ha risposto a una serie di domande sul negoziato. 'Non sto ...

Manovra : Conte - a giorni un nuovo passaggio con le istituzioni Ue : Il governo italiano tra "qualche giorno" avrà "un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue" nel tentativo di evitare la procedura d'infrazione: lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo in pieno periodo di approvazione della legge di bilancio, stiamo valutando tutti gli emendamenti", ha spiegato Conte, "sto lavorando a tempo pieno ...

Passa l'assestamento di bilancio grazie alle astensioni - l'anatra è di nuovo zoppa. Centro di Via Carmiano - emergenza licenziamenti in ...

Sky - Andrea Zappia passa al vertice europeo : è il nuovo nuovo Chief Executive Continental : Andrea Zappia Andrea Zappia, Amministratore Delegato di Sky Italia, balza ai vertici europei della pay tv acquisita recentemente da Comcast. Il top manager è stato infatti nominato Chief Executive Continental Europe con effetto immediato. Lo ha annunciato Jeremy Darroch, Ceo di Sky, al quale Zappia continuerà a riportare direttamente. “Sky annuncia oggi un importante cambiamento organizzativo, che nasce dall’esigenza di massimizzare ...

Il progetto di Martina : “Un nuovo soggetto politico - per passare da PD a democratici” : "Le primarie devono essere il primo passo verso un nuovo soggetto politico. Per passare dal Partito democratico ai democratici. Al plurale". Così l'ex reggente Maurizio Martina anticipa il suo programma nel caso in cui vincesse le primarie per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico.Continua a leggere

Sun – Days Counter and Remember offre un modo nuovo per ricordare gli eventi importanti passati e futuri : Sun - Days Counter and Remember è un'applicazione sviluppata da Simone Sessa che offre all'utente la possibilità di ricordare gli eventi importanti passati e futuri. L'app permette di visualizzare quanti giorni, settimane, mesi o anni mancano a un determinato evento, come un anniversario o una ricorrenza, e quanti ne sono passati dall'ultima volta e di aggiungere una foto ai vostri eventi, condividerli sui social usando l’hashtag ...

nuovo smartphone Nokia passa dalla FCC : si tratta di Nokia 2.1 Plus? : Nokia TA-1136 è passato dalla certificazione della FCC: il Nuovo smartphone potrebbe essere Nokia 2.1 Plus, una nuova variante per la fascia bassa. L'articolo Nuovo smartphone Nokia passa dalla FCC: si tratta di Nokia 2.1 Plus? proviene da TuttoAndroid.

Safe Bag studia passaggio a segmento Star. In arrivo nuovo piano industriale : Il management di Safe Bag ha avviato un'analisi di fattibilità relativamente alla quotazione delle azioni presso il segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana a partire dal secondo semestre 2019 ...

Pensioni ed esodati - l'On Rizzetto : 'Il nuovo aggiornamento è un passaggio fondamentale' : Sul caso dei lavoratori esodati arrivano importanti aggiornamenti, dopo che nella serata di ieri l'On. Walter Rizzetto ha evidenziato le ultime novita' in arrivo dal Parlamento attraverso una diretta streaming. L'esponente dei Fratelli d'Italia ha ricordato innanzitutto che al momento restano circa 6mila persone ancora da salvaguardare. A tal riguardo lo steso Rizzetto aveva presentato una prima risoluzione di tutela dopo un mese di trattativa ...

Festa del Cinema - da Scorsese a Virzì passando per gli Afterhours : in programma il nuovo capitolo della saga Millennium : Sipario alzato sulla 13ma Festa del Cinema di Roma che quest’anno punta su Martin Scorsese, Cate Blanchett, Michael Moore, Claire Foy, Sigourney Weaver e Isabelle Huppert, almeno sul fronte internazionale. I protagonisti “local”, invece, saranno i nuovi film di Paolo Virzì (Notti magiche), di Edoardo De Angelis (Il vizio della speranza) e dell’ “erede” di Vittorio De Seta, Giovanni Zoppeddu (Diario di tonnara) almeno fra i titoli, mentre come ...

Il nuovo J-Ax : "Ho fatto pace col passato - la nascita di un figlio mette tutto a posto" : Da stasera dieci date a milano per i 25 anni di carriera. E dopo 15 anni torna sul palco la coppia degli Articolo 31. Canteranno insieme per quaranta minuti

Brasile - il nuovo che avanza e il passato che ritorna. Bolsonaro ha vinto in un Paese diviso : Jair Bolsonaro – ex-capitano dell’esercito, nostalgico del regime militare 1964-85, fautore della tortura e della pena di morte – ha stravinto il primo turno elettorale come candidato Psl (Partido social liberal), un piccolo partito cristiano-nazionalista di estrema destra, ottenendo quasi il 47%. Il sostituto di Lula, Fernando Haddad, ex prefetto di San Paolo, candidato Pt (Partido dos trabalhadores) si è fermato al 28%. Ciro Gomes, ...

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni terza puntata : un addio clamoroso - nuovo ingresso e un passato che ritorna : di Ida Di Grazia Questa sera in prima serata su Canale 5, la terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 , il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini , ...