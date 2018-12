Il nuovo DLC per Ni No Kuni 2 | Il Destino di un Regno arriverà questa settimana

Battlefield 5 : ecco il nuovo trailer di Overture - il primo capitolo della serie di DLC Tides of War : Domani è il grande giorno di Overture, il primo di una serie di contenuti aggiuntivi per Battlefield 5 che saranno introdotti gratuitamente nello sparatutto sviluppato da DICE nell'ambito dell'iniziativa Tides of War.Il DLC, anticipato oggi da un nuovo trailer riportato da VG24/7 e che trovate all'interno della notizia, segnerà l'arrivo della nuova Storia di Guerra "The Last Tiger", che seguirà le vicende di un comandante alla guida di un carro ...

Destiny 2 : il nuovo aggiornamento che introduce il DLC Armeria Nera arriva domani : Il prossimo aggiornamento per Destiny 2: I Rinnegati sarà l'aggiornamento 2.1.1.1. Insieme ad alcune modifiche e correzioni previste porterà con sé il DLC Black Armory (Armeria Nera) per i possessori di Pass annuale. L'update sarà disponibile da domani, 4 dicembre, come segnala Gamingbolt.È prevista dunque una manutenzione e il gioco andrà offline. Tutti i giocatori, indipendentemente dal fatto che svolgano un'attività o meno, saranno riportati ...

The Crew 2 : Ubisoft annuncia il nuovo DLC Gratuito “Demolition Derby” : Ubisoft annuncia che Demolition Derby, il secondo aggiornamento Gratuito del suo celebre gioco di corse open-world, The Crew 2, sarà disponibile dal 5 dicembre per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Demolition Derby: Il nuovo DLC Gratuito per The Crew 2 L’aggiornamento Demolition Derby introduce la nuova disciplina Demolition Derby, in cui i concorrenti dovranno ...

Spider-Man : un nuovo trailer per il DLC della prossima settimana : Marvel's Spider-Man si appresta a ricevere un nuovo DLC, come sappiamo infatti il nostro vecchio ragno di quartiere di villain ne ha da vendere per cui non è certo difficile fargli affrontare qualche nuova avventura.Come riporta Eurogamer la prossima settimana arriva Testa di martello nel nuovo trailer di Territori Contesi, l'ultima mini-campagna DLC per Spidey che sarà disponibile a partire dal prossimo 20 novembre.Il DLC rappresenta il secondo ...

Warhammer Vermintide 2 : il nuovo DLC Back to Ubersreik è stato annunciato : Warhammer: Vermintide 2 si prepara a ricevere un nuovo DLC, è stato infatti annunciato Back to Ubersreik, riporta Eurogamer.net.La nuova espansione è attesa per il mese di dicembre, e introdurrà una serie di nuovi contenuti tra cui due nuovi livelli a quanto già abbiamo in Warhammer: Vermintide 2, entrambi ambientati a Ubersreik, come anche il titolo ci suggerisce.Ci verrà riproposta la storia del 2015 con alcuni cambiamenti volti a migliorare e ...

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno : annunciato il nuovo DLC The Lair of the Lost Lord : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato il DLC The Lair of the Lost Lord per Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno.Il DLC sarà acquistabile da questo inverno o verrà sbloccato automaticamente come parte del Season Pass.Nelle Rovine di Rubble è comparso un misterioso portale che conduce al Labirinto, una caotica fonte di corruzione che si sta diffondendo in tutto il mondo. E il Prince of Wraiths, il misterioso sovrano del Labirinto, ...

Un nuovo DLC gratuito di Pathfinder : Kingmaker è ora disponibile : Un nuovo DLC di Pathfinder: Kingmaker è ora disponibile in via gratuita. Il nuovo contenuto, intitolato "Blood on characters", aggiungerà nuove sfide al gioco, ma vediamo di seguito tutti i dettagli riportati nel comunicato ufficiale Koch Media, assieme ad un interessante trailer: Poco prima della notte più spaventosa dell'anno, Owlcat Games e Deep Silver vogliono ringraziare tutti i fan che hanno acquistato Pathfinder: Kingmaker ed approfittare ...

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo "Dev Diary" analizza nuovi contenuti e programmi per futuri DLC : Un nuovo filmato "Dev Diary" è stato pubblicato per Shadow of the Tomb Raider, e come riporta VG247 nel video sono analizzati i programmi del team per i prossimi DLC, e anche alcuni contenuti di gioco.Eidos Montreal ripercorre la trama del gioco, ma anche i personaggi secondari, le nuove avventure di Lara, le armi, e i nuovi contenuti di "La Forgia".Il video è di circa 6 minuti, il che non è male per un diario di sviluppo, per cui vedere bene di ...