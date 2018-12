Il Milan ha una pazza idea per l' attacco | a sorpresa spunta Quagliarella

SEEDORF : 'DA ALLENATORE DEL Milan MI SONO SENTITO SOLO'/ 'Avrei voluto la fortuna di Inzaghi : perde e allena' : SEEDORF, 'da ALLENATORE del MILAN mi SONO SENTITO SOLO': l'ex rossonero intervistato a Pressing. Poi su Inzaghi:'perde e allena, avrei voluto sua fortuna'.

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia dilaga nel finale e sconfigge Cantù 101-74 con una grande prova dei lituani Kuzminskas (20) e Gudaitis (19) - doppia doppia per Jefferson : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

Cade per 50 metri durante la scalata di una roccia - muore 55enne Milanese : Una donna milanese di 55 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è morta domenica pomeriggio precipitando da una parete rocciosa che stava scalando con un gruppo di amici. L'...

Milan-Paquetà - atto primo : oggi in tribuna - domani visite mediche : MILAN PAQUETà- Il Milan abbraccia il suo nuovo gioiello e si prepara alla seconda parte di stagione con un chiaro obiettivo: caccia al quarto posto valevole per l’accesso diretto alla prossima Champions League. Paquetà è arrivato a Milan in mattinata, primi saluti ai suoi neo tifosi rossoneri e via con l’immersione nel mondo Milan. Sarà […] L'articolo Milan-Paquetà, atto primo: oggi in tribuna, domani visite mediche proviene da ...

Pensioni d'oro - le parole di un ex medico Milanese : 'Taglio del 40%? Una follia' : Una sforbiciata fino al 40% sugli assegni più alti, secondo quanto annunciato da Di Maio, ma la Lega frena dichiarando che nulla è ancora stato deciso sulle cifre. Intanto gli elettori del nord, fra i ...

Morto Gigi Radice : vinse tre scudetti e una Coppa dei Campioni con il Milan : L’ex calciatore e allenatore Gigi Radice è Morto all’età di 83 anni. Giocò nel Milan dal 1955 al 1959 e dal 1961 al 1965, allenandolo anche nella stagione ’81/’82. In rossonero vinse tre campionati ed una Coppa dei Campioni. Vestì anche la maglia del Torino con cui vinse lo scudetto del 1976. Tanti i messaggi che ricordano Radice, combattente fino all’ultimo giorno della sua esistenza, anche contro quel morbo di ...

Il Milan attende la decisione dell’Uefa : si va verso una multa con condizionale : ll Milan attende la decisione dell'Uefa per il Fair Play Finanziario, che arriverà a breve: si va verso una multa con condizionale. L'articolo Il Milan attende la decisione dell’Uefa: si va verso una multa con condizionale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fair Play Finanziario - per il Milan una multa in “due tempi” : Il Milan come l’Inter Forse ci siamo davvero: il Milan sta per conoscere il suo destino definitivo in chiave Fair Play Finanziario. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la Uefa è pronta a definire la “punizione” per le violazioni economiche del club rossonero. Sarà una sanzione «ispirata a quella comminata tre anni e mezzo fa all’Inter: potrà essere rateizzata e scontata se nel frattempo i ...

Diretta Olimpia Milano Gran Canaria / Streaming video e tv : una partita senza alcun precedente - Eurolega - - IlSussidiario.net : Diretta Olimpia Milano Gran Canaria, Streaming video e tv: al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani spera di riprendere la marcia in Eurolega.

Milan - Samsung smentisce una possibile partnership con i rossoneri : L'azienda sudcoreana ha smentito di essere interessata ad un accordo di sponsorizzazione con la società rossonera. L'articolo Milan, Samsung smentisce una possibile partnership con i rossoneri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - incendio in una palazzina in via Melzo. FOTO : Milano, incendio in una palazzina in via Melzo. FOTO Il rogo è divampato intorno alle 8 del mattino in uno stabile evacuato per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Paura e una lieve intossicazione per quattro persone, tra cui un 99enne Parole chiave: ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano ritrova Amedeo Della Valle per il Gran Canaria. Ancora una settimana per Nedovic : La sera Della sfida che, nell’undicesima giornata di Eurolega, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano porta al Gran Canaria, al Mediolanum Forum di Assago, sarà contrassegnata da una notizia che, comunque vada a finire la partita, è positiva: il ritorno di Amedeo Della Valle, fermato per quasi tre settimane da un problema ad una mano. Il rientro dell’ex Reggio Emilia sarà importante in termini di profondità del roster a ...

Milano. Una mostra diffusa racconta gli 80 anni della rivista “Corrente” : Si sono aperte, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione della rivista “Corrente”, tre esposizioni in diversi luoghi della cultura milanese. Negli