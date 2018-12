Il garante dei detenuti della Campania | ' Via ai progetti con i fondi 2018'

'Morte programmata' dei telefoni - il garante italiano multa Apple e Samsung : E' il primo caso al mondo. Si chiama 'Obsolescenza programmata' , ed è una serie di trucchi con i quali molte aziende, non solo di telefoni a, fanno in modo che i loro prodotti smettano di funzionare. Dopo la scadenza ...

Migranti - garante dei detenuti : “Gravi criticità nei centri per il rimpatrio”. La replica del Viminale : “È colpa degli ospiti” : Nei quattro centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) visitati quest’anno sono stati riscontrati fattori di “gravi criticità“. La denuncia arriva dal rapporto del Garante nazionale per i diritti dei detenuti rivolto al Viminale. E il ministero dell’Interno risponde: “I nostri sforzi vengono spesso vanificato dai continui e violenti comportamenti degli ospiti”. Secondo il capo del Dipartimento Immigrazione, Gerarda ...