Il fascino degli anni’50 di The Marvelous Mrs Maisel | secondo i protagonisti

(Di lunedì 10 dicembre 2018) È arrivata, su Amazon Prime Video, la seconda stagione di TheMrs(serie tv creata da Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino, vincitrice di 8 Emmy Awards). Al centro la storia di una giovane casalinga, Midge, che tradita e lasciata (momentaneamente) dal marito Joel scopre di avere un grande talento comico. Questo nella New York della fineanni’50, un periodo che ha il suo, soprattutto per chi (anche se per finzione) ha dovuto immergersi in esso.Gli anni’50lo sguardo femminile «Gli anni’50 avevanoindumenti intimi decisamente scomodi» – sostiene la protagonista Rachel Brosnahan (Midge) – «Apparentemente magici, in realtà non sono stati anni facili dal punto di vista sociale e politico, soprattutto per le persone di colore e le donne». «I costumisti e i designer della serie hanno fatto un grande ...