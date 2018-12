Il caos Brexit manda in tilt tutte le Borse

Sell-off sui Mercati. Pesa caos Brexit : Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sul sentiment degli investitori Pesa il "caos Brexit " dopo che la premier Theresa May ha ...

caos Brexit - May rinvia il voto e cerca un ultimo negoziato con Bruxelles : Theresa May ha gettato la spugna per evitare un’umiliante sconfitta. Il voto in Parlamento sull’accordo su Brexit, previsto per domani, è stato rinviato a data da destinarsi: lo ha annunciato la stessa premier britannica oggi pomeriggio a Westminster...

Il caos Brexit spiazza il governo Conte : Il caos Brexit spiazza il governo Conte. Lontani i tempi in cui Lega e Movimento cinquestelle esultavano per la vittoria dei 'Brexiteers' al referendum britannico di due anni fa. Oggi a Roma non c'è esultanza intorno al nuovo difficile capitolo del lungo braccio di ferro tra il Regno Unito e Bruxelles. I partiti euroscettici al governo stavolta non scelgono: né con Bruxelles (ci mancherebbe), ma neanche con i Brexiteers, arrabbiati ...

caos Brexit - attesa ulteriore volalitilità nelle prossime settimane su asset Uk - analisti - : Caos Brexit sui mercati dopo le dimissioni di alcuni esponenti del Governo britannico. In particolare aumentano i timori che l'accordo che la premier Theresa May ha chiuso con l'UE non passi la prova ...