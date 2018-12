ilfattoquotidiano

: Il Cagliari pareggia con la Roma, Panatta contro Marco Sau: “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto… - erregi69 : Il Cagliari pareggia con la Roma, Panatta contro Marco Sau: “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto… - FQMagazineit : Il Cagliari pareggia con la Roma, Panatta contro Marco Sau: “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto… - ClaudioAgos : RT @Anna_1897: In 9 uomini il Cagliari pareggia con la Roma ripeto in NOVE UOMINI. Dedicato a tutti quelli che il giallo a #Pjanic avrebbe… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Un gol diSau al 95° minuto ha permesso aldirela, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa.Argomento che finisce al centro della discussione a Quelli il calcio dove anche Adrianopunta il dito: “Questi giocavano in nove, non ti puoi distrarre e prendere un gol così. Laera schierata con cinque dietro, laina tutti ed è arrivato ‘sto sorcio.” Il sorcio, appunto, sarebbe l’attaccanteSau ma l’ex tennista prova subito a correggere il tiro: “Intendo come movimento. Per carità, è un ...