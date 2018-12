Il bimbo che gioca e si mette in posa coi giaguari, la storia vera dietro la foto virale

attualitavip.myblog

: Sta per cominciare la nuova settimana, per tanta gente gettata in strada. Così, con una firma su una circolare. Don… - DavidSassoli : Sta per cominciare la nuova settimana, per tanta gente gettata in strada. Così, con una firma su una circolare. Don… - Claplaz : @Dario_Donato Ma mio padre , e neppure io, mai avrebbero portato un bimbo di 11 anni in discoteca alle 10 di sera,… - c_h_i_c_c_o : RT @soulista: Al parco c'è un bimbo che prova come un matto a fare la verticale e il padre che dice che è facile e gli fa vedere che molto… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Un ragazzino di 12 anni che nuota in un fiume insieme al suo cane econ due, tra i più temibili predatori del mondo animale. Una, questa, che negli ultimi giorni è diventatasui social, trovando in molti casi la perplessità degli utenti, che erano pronti a giurare che quello scatto fosse un falso. Ladi Tiago, il ragazzino capace di interagire coicome se fossero dei gattini, è però incredibilmenteA raccontarla è l’edizione in lingua spagnola della BBC: Tiago Silveira, che vive in Brasile, è figlio di Leandro Silveira e sua moglie, Anah Jacomo, due biologi che dirigono un parco naturale e un’associazione che tutela questi incredibili felini, dalle grandi dimensioni e noti per essere dei cacciatori infallibili. Il piccolo Tiago, sin dall’infanzia, ha vissuto a stretto contatto con i, crescendo di fatto anche ...