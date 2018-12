I renziani per Minniti verso l' appoggio a Martina

Primarie Pd forse il 3 marzo - suspense renziani per Minniti : Roma, 13 nov., askanews, - A pochi giorni dall'assemblea che deve convocare il congresso sembra ancora molto fluida la situazione in casa democratica. Le Primarie Pd potrebbero slittare al 3 marzo , è ...

Pd - Orfini convoca l’Assemblea per il 17 novembre : accolta richiesta dei renziani : l’Assemblea del Pd che dovrà indire il congresso è stata convoca ta dal presidente Matteo Orfini il 17 novembre , al mattino, all’hotel Ergife, a Roma. Nel pomeriggio è stata convoca ta la Direzione con all’ordine del giorno “adempimenti conseguenti”, vale a dire la nomina della Commissione congressuale. Orfini accoglie quindi la richiesta dal renziano Andrea Marcucci che aveva spinto per posticipare la data di una settimana rispetto a ...

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda , con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

La proposta Veltroni sulle liste piace a Martina - non a Orlando. E i renziani dicono sì sperando in un rinvio del congresso : La proposta di Walter Veltroni di correre alle elezioni europee con "una lista aperta con il meglio della società civile non divisa tra le correnti del Pd" non piace a tutte le correnti del Pd. Il segretario dem Maurizio Martina parla di "contributo importante" e subito la rilancia in un post su Facebook parlando di "liste aperte a tutte le energie europeiste e progressiste che si devono unire per una alternativa forte al rischio dei ...