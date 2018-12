I NUMERI Il futuro della telefonia passa da mobile e VoIP

Impressionanti NUMERI per smartphone Huawei : 4 miliardi nel mondo e il futuro? : Gli smartphone Huawei sono tra noi: l'impressione (spesso considerata soggettiva) che sempre più amici, colleghi e parenti si affidino al brand mobile relativamente giovane nel mondo occidentale, è comprovata dagli ultimi dati oggettivi relativi alla diffusione di dispositivi del marchio, in tutto il mondo. Parliamo di miliardi di device, mica poca roba. In occasione della World Internet Conference di Wuzhen, in Cina, Zhang Ping ossia ...