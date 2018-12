I nostri figli come galline da spennare

«I nostri figli» racconta l’altra faccia del femminicidio : I nostri Figli Un racconto del femminicidio nuovo, diverso, più completo, forse. Il film tv I nostri figli diretto da Andrea Porporati e ispirato al caso di femminicidio di Marianna Manduca, andato in onda su Rai 1, racconta il coraggio e la forza di Anna e Carmelo, interpretati da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, alle prese con la difficile scelta di adottare tre orfani dopo l’uccisione della loro madre per mano del padre, condannato per ...

I nostri figli : trama - cast e curiosità del film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : Giovedì 6 dicembre, a cominciare dalle 21.25, va in onda su Rai1 I nostri figli, film per la tv che tratta i temi dell’adozione, del femmenicidio e anche della voglia di portare avanti una famiglia numerosa. Il cast conta su due beniamini assoluti del pubblico come Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. I nostri figli: trama Roberto e Anna Falco vivono a Senigallia. Due figli e un matrimonio riuscito. Lui piccolo imprenditore edile, lei ...

Ascolti tv - boom per Incontrada con 'I nostri figli'. E 'X Factor' fa record : Oltre 5 milioni di telespettatori (24,5% share) per la fiction di Rai1 sul femminicidio. Mentre il talent di Sky fa picco di...

Ascolti tv - vince I nostri figli con 5 - 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Ancora una vittoria in prima serata per la Rai che in questa parte di stagione sembra non conoscere nessun ostacolo, così il film per la tv, I nostri figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, tratto da una storia vera vince la sfida degli Ascolti su Rai1 con 5 milioni 440 mila spettatori e uno share del 24.5%. Su Canale 5 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha ottenuto 1 milione 870 mila spettatori (9.3% di ...

Ascolti tv giovedì 6 dicembre - boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada : Ottimi Ascolti ieri sera per il film tv con l’attrice spagnola e Giorgio Pasotti Buoni gli Ascolti segnati ieri sera, giovedì 6 dicembre, da I nostri figli su Rai1. Secondo i dati Auditel il film-tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ha infatti registrato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share . Su Rai 2 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 6 dicembre, boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada proviene da Gossip e Tv.

I nostri figli - fiction Rai 1 / Recensione : la Incontrada racconta la storia di chi sopravvive al femminicidio - IlSussidiario.net : I nostri figli è la fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti che pone l'accento su una realtà poco nota, quella degli orfani dei...

I nostri figli - FILM CON VANESSA INCONTRADA/ Rai 1 : Roberto - via alla battaglia per gli orfani dei femminicidi - IlSussidiario.net : "I NOSTRI FIGLI", FILM su Rai 1: Luca, Giovanni e Claudio decidono di allontanarsi di nascosto per fare un tuffo in mare, ma Anna... , 6 dicembre 2018,

I nostri FIGLI/ Video - Vanessa Incontrada sulla morte di Marianna Manduca : 'Mi spezza il cuore' - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I NOSTRI fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.

Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada : in lacrime sul set de I nostri figli : I nostri figli film Rai: la confessione di Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada sono tornati a lavorare insieme dopo Il capitano Maria. La coppia di attori è stata scelta per il film Rai I nostri figli, in onda in prima serata il 6 dicembre. Tratto da una storia vera, accaduta […] L'articolo Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada: in lacrime sul set de I nostri figli proviene da Gossip e Tv.

Cosa c'è da sapere su I nostri figli con Vanessa Incontrada : Un prezioso contributo alla creazione di un mondo dove tutti possano sentirsi meno fragili, meno orfani.

I nostri figli : Stasera su Rai Uno il film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : In Prima Visione Rai 1 alle 21.25, il film sul dramma del femminicidio e delle conseguenze che ha sulla vita degli altri, quelli che rimangono.

