I gilet gialli che qui sono potere

Coppia di gilet gialli si sposa al casello autostradale di Tarbes-Est : Dimenticate smoking e vestito bianco. Questa Coppia di francesi ha deciso di sposarsi indossando gilet gialli. La celebrazione del matrimonio è avvenuta in autostrada, al pedaggio di Tarbes-Est, dove si erano conosciuti.A Tarbes, au barrage filtrant de Séméac, ce samedi a été célébré l'union d'un nouveau couple sous les applaudissement de plus de 200 gilets jaunes. Nous souhaitons à ...

Di Battista elogia i gilet gialli : "Sacrosanta la loro battaglia contro la globalizzazione. Il Movimento li supporti" : Alessandro Di Battista sta con i gilet gialli. Il supporto dell'ex deputato 5 Stelle arriva su Facebook, dove Dibba ha dedicato un lungo post alle proteste che da giorni infiammano Parigi e l'intera Francia. "Le richieste dei "gilet gialli" sono sacrosante, così come sacrosanta è la loro battaglia contro questa stramaledettissima globalizzazione che - tra l'altro - oltre ad aver distrutto diritti sociali ad ogni latitudine ed aver ...

gilet gialli - Macron ammette : “In Francia troppe tasse. Ho fatto errori” : Il Presidente della Repubblica francese si starebbe apprestando a fare concessioni ai Gilet Gialli. Se non accadrà, il prossimo potrebbe essere il quinto weekend di guerriglia urbana a Parigi.Continua a leggere

La Francia conta i danni della crisi dei gilet gialli : È una conta dei danni che preoccupa. La Francia deve fare i conti con la protesta dei "gilet gialli" anche sul fronte economico, e non solo su quello sociale e dell'ordine pubblico. "Una catastrofe per il commercio, una catastrofe per la nostra economia", come l'ha definita il ministro delle Finanze Bruno Le Maire, che però oggi quantifica il tutto in una perdita dello 0,1% del Pil francese nell'ultimo trimestre dell'anno."Penso - ...

gilet gialli - Tav - Scala. Contro i sovranisti c’è un’amica geniale di nome Europa : Le storie sono diverse, le ragioni sono diverse, le intenzioni sono diverse, le prospettive sono diverse ma per quanto possa risultare difficile tenere insieme in un unico ragionamento alcune delle piazze che negli ultimi giorni hanno conquistato le prime pagine dei giornali esiste un magnifico filo

Grillo - Bannon e i russi : l’internazionale della protesta si riconosce nei “gilet gialli” : È solo l’inizio, anche stavolta. Anche stavolta c’è una rivoluzione, ma di segno totalmente opposto rispetto alle speranze del ’68: una rivoluzione che è un paradosso, un’internazionale del nazionalismo populista, anti-europea, gridata e rabbiosa. Attorno al movimento dei gilet gialli si sta saldando un network di simpatie politiche, relazioni pers...

Parigi - Uma Thurman e Owen Wilson avvistati vicino 'gilet gialli' - : ... sugli Champs-Elyseess affluiscono manifestanti infuriati contro l'aumento del prezzo dei carburanti: sabato, star di Hollywood e gilet gialli erano all'appuntamento sulla 'strada più bella del mondo'...

Dopo un lungo silenzio sui gilet gialli - Macron parla alla nazione : I danneggiamenti e i blocchi stradali nelle proteste dei gilet gialli sono 'una catastrofe' per l'economia francese. Lo ha denunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che ha parlato di 'crisi della nazione', mentre il presidente, Emmanuel Macron , Dopo un lungo silenzio riprende un ruolo da protagonista e avvia domani una serie di ...

gilet gialli - il sondaggio : se fossero un partito sarebbero il quarto in Francia : Secondo il ministero degli interni francese sarebbero circa 2.000 le persone arrestate fino ad ora dalla gendarmeriè, la polizia francese, su oltre 136.000 partecipanti alle manifestazioni di protesta. E mentre Parigi cerca, lentamente, di tornare alla normalità, con negozi e centri commerciali che timidamente tentano di riaprire i battenti, viene diffuso un sondaggio dell'istituto demoscopico Ipsos. In base a questa rilevazione se si dovesse ...

gilet gialli una "catastrofe" - Macron pronto a cambiare rotta : "Ho fatto cavolate" : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: 'Una catastrofe per l'economia', come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a 'non immischiarsi' nei fatti interni francesi con i ...