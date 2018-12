I deejay veneti | «In disco servono nuove regole | ma non incolpate gli artisti»

corrieredelveneto.corriere

(Di lunedì 10 dicembre 2018) VENEZIA Mancano lee la sicurezza, ma Sfera Ebbasta non ha colpa. È questo quello che pensano due star venete della consolle con decenni di spettacoli in tutto il mondo. Da una parte il trevigiano Barry Mason, dall'altra il veronese Luckino Dj. «Il fenomeno di oggi, di questi ragazzini che vanno inteca fino a notte fonda per vedere ...