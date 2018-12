ilfattoquotidiano

: Huawei aiuta la Sardegna a diventare smart. Il primo supercomputer è già operativo - ettorins : Huawei aiuta la Sardegna a diventare smart. Il primo supercomputer è già operativo - fabrilapa : RT @EnsOnlus: Ancora oggi milioni di bambini sordi non riescono ad apprezzare le meraviglie del mondo dei libri. Per loro @Huawei ha creato… - Blunaturale : RT @avenue1975: L’arresto in Canada della vice presidente di #Huawei ha provocato un’altra scossa sui mercati. Gli USA accusano la società… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ipossono migliorare la nostra vita quotidiana. Lo dimostra l’Intelligence Operation Center (IOC) che è all’opera in, unfrutto di un accordo siglato tre anni fa dalla Regione, dal Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori ine dall’azienda cinese. Èpresso il Joint Innovation Center di Pula e le sue prime applicazioni pratiche sono già attive a Cagliari. Una soluzione talmente innovativa da non esistere in altre parti d’Europa; “nel Joint Innovation Center di Pula verranno da tutta Europa a imparare cosa stiamo facendo” ha dichiarato con orgoglio il vice presidente della Regione, Raffaele Paci.Quando sarà del tutto, IOC permetterà di gestire il traffico in tempo reale, garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici più affollati, avvisare il servizio di ...