Honor View 20 arriverà a gennaio con fotocamera da 48 megapixel e schermo con il buco

Honor View 20 - fotocamera da 48 Mpixel - tutto schermo e molto altro : (Foto: Honor) Sarà della cinese Honor uno dei telefoni più interessanti di inizio 2019. La casa orientale figlia del colosso Huawei l’ha svelato a Hong Kong nella giornata di oggi: si chiama Honor View 20, è il successore del modello View 10 uscito nel 2017 e al suo interno accoglie una serie di tecnologie ancora inedite (o quasi) nel panorama smartphone. Innanzitutto il comparto fotografico è mosso da una fotocamera posteriore con sensore ...

Tre specialità di Honor View 20 : le cose stupefacenti che non ti aspetti : Svela le sue carte in anticipo il nuovo Honor View 20, che verrà poi presentato ufficialmente a Parigi il prossimo 22 gennaio. A margine dell'evento ospitato ad Hong Kong, il produttore cinese si è soffermato sulla fotocamera posteriore da 48MP di cui il dispositivo è provvisto, dall'alto del sensore CMOS Sony IMX586 da 1/2'', che, grazie all'aiuto della modalità AI HDR (a propria volta coadiuvata dall'assistenza del processore Kirin 980) mette ...

Nella splendida cornice di Hon Kong, Honor ha svelato alcune informazioni interessanti sul futuro flagship, una di queste è il nome: Honor View 20 svelato in anticipo: display con foro e fotocamera da 48 megapixel

Scopriamo qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019), che sarebbero passati da Geekbench, e Honor View 20.

Dal 22 gennaio Honor View 20 - display con foro e tanto altro : Il 22 gennaio dovremmo assistere alla presentazione di Honor View 20 nella città di Parigi. L'immagine teaser non parla esplicitamente di questo dispositivo, ma ci sembra chiaro il riferimento. Tenete anche presente che è passato un anno esatto dal lancio del precedente Honor View 10, e quindi è facile ipotizzare che il 22 del prossimo mese toccherà al suo successore. La locandina ci mostra un dispositivo dal display forato, pronto ad ...

Honor View 20 sarà presentato il 22 gennaio a Parigi in un evento dedicato: l'immagine dell'invito lascia presagire la presenza di una fotocamera anteriore inserita in un foro del display.

Honor View 10 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2018 le gesture di navigazione.

Honor View 10 potrebbe ricevere Android 9 Pie attraverso l'aggiornamento alla EMUI 9.0 già nei prossimi giorni. Questo è quanto si deduce dalla comparsa dell'update su Firmware Finder.

Sorpresa EMUI 9 per Honor View 10 Lite (Honor 8X) : beta prossima in Cina : La versione beta di EMUI 9 basata su Android Pie sta per arrivare a bordo di Honor 8X, alias Honor View 10 Lite in Europa. L'aggiornamento, che ormai non ha bisogno di presentazioni, offrirà ai possessori l'opportunità di testare la tecnologia GPU Turbo 2.0, e tutte le altre novità proposte dalla suite inclusa nella nuova interfaccia utente proprietaria. Secondo quanto riportato da 'gizchina.com', a partire dalla prossima settimana, a ...

Al fotofinish volantino Unieuro per Black Friday 2018 : Huawei Mate 10 Lite ed Honor 10 View super : Stiamo assistendo proprio in queste ore ad un rilancio finale, in vista del Black Friday 2018, grazie al volantino Unieuro. In questi giorni abbiamo già analizzato una serie di offerte disponibili online all’interno dello store della nota catena, ma oggi 22 novembre possiamo comprendere anche cosa ci aspetta negli store fisici, con una parentesi che in questa circostanza voglio dedicare in primo luogo a coloro che stanno cercando prodotti ...

Recensione Honor View 10 Lite : Honor non sbaglia un colpo! : Nel corso degli anni Honor ha più volte dimostrato come il suo principale interesse sia quello di aggredire la fascia media e medio alta del mercato smartphone. Nel farlo, soprattutto negli ultimi tempi è riuscita leggi di più...

Recensione Honor View 10 Lite : lo smartphone per i millennials e per chi ama lo schermo grande. Costa 269 euro : Honor View 10 Lite è lo smartphone Android che fa del design ricercato il suo punto di forza. Il brand cinese segue le mode del momento: display grande, rivestimento in vetro e attenzione al comparto fotografico. Infatti, lo smartphone offre un ampio schermo da 6,5 pollici (come iPhone XS Max) che renderà piacevole la fruizione di qualsiasi contenuto, come ad esempio una serie TV su Netflix – grazie anche alla batteria che gode di una ...

Scarica E Installa Subito Android Pie Su Honor 10 - View 10 e Play : Vuoi provare in anteprima Android Pie su Honor 10, View 10 e Play? Guida per diventare beta tester e provare Subito Android Pie 9 su Honor 10, View 10 e Play Android Pie Su Honor 10, View 10 e Play da Subito: ecco come La nuova interfaccia EMUI 9.0 con Android Pie sta arrivando sugli smartphone Honor […]

