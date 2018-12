laragnatelanews

Honor View 20: anticipato il nuovo "camera phone" da record con fotocamera da 48MP

(Di lunedì 10 dicembre 2018)La concorrenza imponente presente sul mercato degli smartphone, porta inevitabilmente ad una costante evoluzione della tecnologia mobile. Questo si traduce nella commercializzazione di telefoni sempre più avanzati che vanno a migliorare le prestazioni anno dopo anno e, in parte, anche alcuni elementi del design.Uno degli aspetti costantemente al centro dell’attenzione dei principali produttori è il comparto fotografico. L’obiettivo è quello di creare dispositivi in grado di offrire una esperienza fotografica di qualità sempre maggiore. E questa strada sembra aver scelto anche, il brand di proprietà della cinese Huawei che ha svelato una importante novità in arrivo nel 2019. Parliamo di20, uno smartphone che tra le sue principali caratteristiche vanta unaposteriore da, con sensore daFino ad oggi abbiamo visto approdare sul ...