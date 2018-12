Hitler nel presepe napoletano | Bassolino | ' Intervenga lo Stato'

Blastingnews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Un maestro artigiano di via San Gregorio Armeno, la famosissima strada nel cuore di Napoli celebre per la tradizione dell'arte presepiale, ha realizzato una statuina particolare. L'opera, infatti, rappresenta il dittatore tedesco Adolfed è esposta in bella mostra tra quelle di vip, politici, personaggi dello spettacolo e della religione già riprodotte negli ultimi anni.La fotografia fa il giro del mondoA darne notizia tramite il noto social network Facebook è Tommaso Ederoclite, presidente del Partito Democratico della città di Napoli, che sulla propria pagina social, pubblicando l'immagine che ritrae la statuina del Fuhrer con il braccio destro alzato, segno del saluto nazista, scrive: 'Una scelta che inquieta e spaventa, e che deve farci riflettere seriamente. E' una vergogna per la città, migliaia di turisti increduli la stanno fotografando diffondendo nel mondo ...