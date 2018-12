Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti | ma ' uniti' dal gruppo WhatsApp

Meghan Markle e i litigi a Corte - ma c euro è una faida tra William ed Harry : Continuano a rincorrersi rumor e pettegolezzi tra le mura di Kensington Palace. Secondo i più informati tra i giovani rampolli reali ci sarebbero dei veri e propri attriti. Meghan Markle non sarebbe ...

LA ROYAL FAMILY HA UNA CHAT WHATSAPP/ William - Harry - Kate e Meghan : i possibili nomi del gruppo : La ROYAL FAMILY ha una CHAT WHATSAPP: William, Harry, Kate e Meghan si inonderebbero di emoji e audio come le persone 'normali'. I possibili nomi della CHAT

Meghan Markle e i litigi a Corte - ma c'è una faida tra William ed Harry : Continuano a rincorrersi rumor e pettegolezzi tra le mura di Kensington Palace. Secondo i più informati tra i giovani rampolli reali ci sarebbero dei veri e propri attriti. Meghan Markle non sarebbe ...

William - Kate Middleton - Harry e Meghan Markle hanno il loro gruppo Whatsapp. Ma non sono gli unici della Famiglia Reale… : Dopo l’entusiasmo iniziale, i gruppi Whatsapp si trasformano spesso in un incubo la cui unica via d’uscita è silenziare le notifiche. Chissà se è così anche per William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Sì perché a quanto rivela il Sun anche i reali britannici hanno il loro gruppo Whatsapp di Famiglia. Nemmeno loro sono rimasti immuni da questa moda, ma ora la vera domanda è: come si chiamerà questo gruppo? Avranno scelto un ...

Il Principe Carlo e la foto del matrimonio di Harry e Meghan : A distanza di mesi il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle è ancora un argomento caldo per la stampa britannica. Ora gli occhi sono puntati sul Principe Carlo , il quale ha stupito tutti ...

Tutti i matrimoni vip del 2018. Da Harry e Meghan ai Ferragnez : Harry D'INGHILTERRA & Meghan MARKLEHarry D'INGHILTERRA & Meghan MARKLEHarry d'Inghilterra e Meghan MarkleHarry d'Inghilterra e Meghan MarkleHarry d'Inghilterra e Meghan MarkleVincent Cassel e Tina KunakeyVincent Cassel e Tina KunakeyVincent Cassel e Tina KunakeyHilary Swank e Philip SchneiderDaniele Bossari e Filippa LagerbackDaniele Bossari e Filippa LagerbackDaniele Bossari e Filippa LagerbackNoemi e Gabriele GrecoNoemi e Gabriele ...

"Harry e Meghan passeranno il Natale con William e Kate" (in barba ai dissapori) : In barba ai pettegolezzi dei tabloid sulle presunte tensioni, Meghan e Harry trascorreranno il Natale assieme a Kate e William a Sandringham. Secondo il Daily Mail, i duchi di Sussex si preparano come già l'anno scorso a passare le feste con i cognati e agli altri membri della famiglia reale, in primis la regina, nella residenza di Anmer Hall nel Norfolk.Le voci su dissapori fra le due giovani coppie principesche, in particolare su un ...

Meghan - Kate - William e Harry trascorreranno il Natale insieme (nonostante tutto) : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Harry e Meghan - tensioni a Kensington Palace - e altri gossip : Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le storie della settimana (26-30 novembre)Le nozze di Quentin ...

I principi Harry e William non vanno più d'accordo a causa di Meghan e Kate : Non si parla di scontro tra Kate Middleton e Meghan Markle questa volta, ma del litigio dei loro reali consorti, il principe William e il principe Harry. Anche il rapporto tra due rampolli reali, i principi William ed Harry, ha iniziato ad incrinarsi a causa di una donna, anzi due. Due commoners diventate Ladies, anzi duchesse che però, nonostante l’agognato titolo nobiliare, hanno mantenuto usanze e tradizioni ben poco nobili dimostrando di non ...

Meghan Markle/ Dalla lite con la regina a quella con Kate Middleton : è rottura tra William ed Harry - IlSussidiario.net : Meghan Markle è pronta a scontrarsi con tutti e per tutto? Dalla lite con la regina a quella con Kate Middleton: è rottura tra William ed Harry

Meghan Markle divide William e Harry. E fa piangere Kate Middleton : Dalla prima volta che Meghan Markle ha messo piede a Palazzo sono cominciate le tensioni tra Harry e William. Il rapporto tra i fratelli, da sempre molto stretto, è stato messo a dura prova dalla Duchessa del Sussex. Secondo quanto riporta il Daily Mail, quando Harry l’ha presentata ufficialmente in famiglia, William è stato piuttosto freddo. Fin da subito ha pensato che Meghan non fosse la donna giusta per questo motivo non “le ha ...

Harry e Meghan : dal 'secondo' matrimonio alla cacciata di casa - lo scacco alla Regina : La coppia reale britannica dei duchi di Sussex formata da Harry e Meghan è sempre più sotto l'occhio del ciclone, per tanti fattori. L'annuncio della gravidanza proprio durante i festeggiamenti del matrimonio della cugina, principessa Eugenia, le occhiate e gli screzi con la cognata Kate Middleton, il trasferimento ("forzato" secondo alcuni) a Frogmore House e gli abbracci in pubblico sarebbero alla base di qualche malumore a corte. Ma si sa, al ...

Kate Middleton : «Il figlio di Harry e Meghan? Che gioia» : Kate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in visita a LeicesterKate e William in ...