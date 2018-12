Guacamelee! 2 Switch - recensione

eurogamer

(Di lunedì 10 dicembre 2018) DrinkBox Studio ha in Juan il suo campione, e il miglior lottatore sulla piazza ha già fatto sfoggio di destrezza anche su. Per nulla stanco, è pronto a ritornare sul ring Nintendo in un secondo titolo più grande, rifinito, e intenzionato ad espandere cosmicamente il mondo di pugni, luchadores, polli e guacamoles.Il buffo protagonista silenzioso, padre di famiglia fuori forma, questa volta si troverà ad affrontare la disgregazione del multiverso. Non si tirerà indietro, e insieme alla sua compagna d'avventure Tostada, lo spirito della maschera che gli ha donato il potere di spaccare tutto, cercherà di fermare il temibile Salvador, lanciandosi a capofitto nei portali della Timeline più Oscura del Mexiverse.Piccolo inciso, per ricordare e riconfermare i pregi della - oramai - serie. "Super Turbo Championship Edition", la versione completa d'espansioni del primo ...