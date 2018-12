Gravina: «Il Var deve essere gestito da arbitri in attività»

ilnapolista

(Di lunedì 10 dicembre 2018) L’intervista alla Rai Gabriele, presidente della Federcalcio, è stato intervistato in Rai durante la trasmissione “La Giostra del Gol”. Al centro del suo intervento, il Var e le riforme istituzionali del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni più significative: «Il Var? Io sono molto favorevole al miglioramento dello strumento, ma la gestionerimanere nell’ambito dell’Aia. Miglioriamo l’applicazione, anche sotto il profilo delle regole e delle procedure. Ma lasciamolo fare agliin. Concentriamoci sugli aspetti positivi del sistema, anche se bisogna rassegnarci: le polemiche non mancheranno mai. La Var Room a Coverciano? Sarebbe un’ottima intuizione».sulle violenze ai danni degli: «Il provvedimento che inasprisce le pene per chi commette violenza sugliè stato un atto di civiltà».La nazionale, Euro ...