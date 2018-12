Grande Fratello Vip 2018 | finale in diretta | Walter Nudo contro Stefano Sala

Grande Fratello Vip 2018 - la diretta della finale : clamoroso Francesco Monte eliminato. Stefano Sala riabbraccia la piccola Sofia : Ci siamo, la finale del Grande Fratello Vip 2018 , che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it è iniziata. Benedetta Mazza è la prima eliminata di questa lunga serata. Stefano Sala è ...

Grande Fratello Vip 3 – La Finale (15° puntata) del 10 dicembre 2018 – Eliminata Benedetta Mazza. 5° Francesco Monte. : Finale, 15° e ultima puntata per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Iniziato lo scorso 24 settembre, dopo oltre due mesi e mezzo il reality giunge a conclusione. Un’edizione caratterizzata, per la prima volta, da raddoppi con due puntate settimanali. Per ben 3 volte, a settimane alterne, il programma è andato in […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – La Finale (15° puntata) del 10 dicembre 2018 – Eliminata ...

Grande Fratello Vip - l'agenzia smentisce l'addio di Ilary Blasi al reality show : Giunge al termine la terza edizione del Grande fratello Vip. Questa sera in prime time andrà in onda l'attesa finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi durante la quale verrà proclamato il nome del trionfatore ufficiale di quest'anno e intanto su diversi giornali e anche sui social si è diffusa la notizia del possibile addio di Ilary Blasi. Quest'ultima pare che abbia intenzione di abbandonare la conduzione del reality show che ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : 'Teresanna si è rifatta una vita dopo di me' : Francesco Monte è uno dei finalisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ha regalato tante emozioni al pubblico grazie alla sua relazione altalenante con la coinquilina Giulia Salemi, la quale ha dichiarato che l'attenderà a braccia aperte quando terminerà il reality. Sembra che Francesco abbia intenzioni serie con lei, in quanto ha dichiarato di sentire la sua mancanza. Durante la sua permanenza all'interno della casa ha menzionato ...

Dasha Kina/ Stefano pensa ad altre donne e organizza una sorpresa per la figlia - Grande Fratello Vip - : Dasha Kina, la fidanzata di Stefano Sala è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2018: cosa succederà dopo la finale?

Grande Fratello Vip : Francesco Monte non rivedrà subito la Salemi : Siamo giunti alla fine del reality più discusso della televisione italiana, e stasera finalmente sarà annunciato il vincitore tanto atteso di questa terza edizione della casa più spiata d’Italia. In attesa della finale, i coinquilini si sono confidati tra di loro riguardo ciò che accadrà al di fuori di questa avventura. Purtroppo, per l’influencer Giulia Salemi sembra che la attende l’ennesima delusione d’amore, ovviamente in merito alla futura ...