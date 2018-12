Gori | mancherà l' acqua a Sorrento | Gragnano | Boscoreale | Boscotrecase e Terzigno

Gori - mancherà l'acqua in costiera sorrentina e nel vesuviano-nolano : A causa di interventi tecnici per lavori manutentivi alla rete regionale della condotta idrica, così come comunicato sul sito ufficiale della società Gori che gestisce le risorse idriche nella provincia di Napoli, nei prossimi giorni mancherà l'acqua in 4 comuni campani: Marigliano, Piano di Sorrento, Sorrento e Sant'Agnello. La momentanea sospensione idrica è causata da alcuni lavori manutentivi. Comuni dell'agro nolano Comune di Marigliano ...