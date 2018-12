Gli indagati per la morte di Astori e gli sviluppi del caso Khashoggi

DAVIDE ASTORI - DUE MEDICI INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO/ Firenze - la Procura invia Gli avvisi di garanzia : DAVIDE ASTORI, due MEDICI INDAGATI per la morte: accusa di OMICIDIO COLPOSO. Anomalie negli esami per le prove da sforzo: doveva essere fermato?

Strage in discoteca - otto indagati : il 17enne fermato per droga e i gestori del locale. MiGliorano le condizioni dei feriti : CORINALDO, ANCONA, . Si indaga per omicidio preterintenzionale, lesioni colpose e dolose nei confronti del minorenne indicato come colui che venerdì notte avrebbe spruzzato lo spray urticante alla ...

Morte Astori : due medici indagati per omicidio colposo a CaGliari e Firenze : Svolta nell'inchiesta sulla Morte di Davide Astori, trovato morto lo scorso 4 marzo in un hotel di Udine. Secondo l'Ansa, la procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo. Si tratterebbe di due professionisti che lavorano in strutture pubbliche incaricate di certificare l'idoneità sportiva, una con sede a Firenze e l'altra con sede a Cagliari.

Regeni - Procura di Roma : "Presto Gli indagati" : Roma, 3 dic. -, AdnKronos, - "Al di là delle indiscrezioni di stampa la Procura resta ferma a quanto riportato nel comunicato congiunto del 28 novembre scorso. Nei prossimi giorni verrà formalizzata l'...

L’Egitto ha rifiutato la richiesta dei pm italiani di iscrivere sette persone nella lista deGli indagati per l’omicidio di Giulio Regeni : L’Egitto ha rifiutato la richiesta dei procuratori italiani di iscrivere sette persone nella lista degli indagati per l’omicidio di Giulio Regeni, secondo una fonte giudiziaria riportata dall’agenzia di stampa Mena. La richiesta era stata fatta dai pm italiani che stanno indagando

Appalti Sanità - Gli indagati sono 33 : buoni - biglietti e suite tra i benefit : La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato tra ieri e oggi 33 avvisi di conclusione indagini a 29 persone e 4 società coinvolte nell'indagine della Procura della Repubblica di Napoli che sta ...

