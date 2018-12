Giornata diritti umani | Mattarella | “Rispetto persona imperativo etico” Papa | “Siamo

Giornata Emergency per il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli : applausi per Gino Strada : Sulla situazione politica in Italia, Strada definisce la sinistra 'sparita' e affonda: 'C'è una deriva qualunquista, fatta di poche idee, di egoismo, di prevaricazione, del disinteresse verso le ...

Il Mibac aderisce alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità : Il Ministero per i beni e le attività culturali aderisce, il 3 dicembre, alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo nei propri luoghi della cultura, in tutto il territorio nazionale, attività e progetti finalizzati alla fruizione ampliata del patrimonio. Il claim “Un giorno all’anno tutto l’anno” accompagnerà le iniziative organizzate per l’occasione da musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche, ...

A Viterbo il Flash Mob per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità : L'ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta, da oltre 20 anni impegnata nella promozione dello sana pratica sportiva, e nell'abbattimento, attraverso lo sport, di ogni tipo di barriera, architettonica o ...

L'Unicef ha celebrato a Scicli la Giornata dei diritti dell'infanzia : La giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia è stata vissuta a Scicli dal Comitato provinciale per L'Unicef di Ragusa. Diversi i momenti salienti

Ex Ilva - Genitori tarantini a Di Maio nella Giornata dei diritti dei bimbi : “Hai tradito la filosofia del M5s - fai un Vergogna-day” : Hanno scelto una data simbolica, quella della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, per spedire simbolicamente al ministro Luigi Di Maio una lettera aperta. “Con riferimento al contratto tra lo Stato italiano e la multinazionale ArcelorMittal per la cessione dell’acciaieria Ilva, lei, a nostro parere, ha commesso errori, ritrattato, tradito sia la filosofia del suo movimento, sia quella parte del popolo italiano che ...

Giornata contro la violenza sulle donne : interviene il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani : ... mentre stavano andando in auto a far visita ai loro mariti , anch'essi incarcerati per la loro militanza politica, , furono fermate dalla polizia, condotte in una piantagione di canna da zucchero e, ...

Giornata mondiale dell'infanzia : diritti negati in tutto il mondo : Nel mondo, circa 15 milioni di ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 anni sono state costrette a rapporti sessuali o altri tipi di violenza sessuale durante la loro vita; Matrimoni precoci Nel mondo, ...

Rai - Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza : la programmazione : La Rai celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una speciale programmazione: ecco dove Il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nel 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una convenzione per tutelare i diritti di minori e ragazzi, un documento ratificato da oltre 190 Paesi che riconosceva per la prima volta espressamente ai bambini, ...

La Giornata dei Diritti dell'Infanzia a Modica : Organizzata dalla Cooperativa L'Arca, si celebra domani anche a Modica la Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Il Coordinamento Nazionale per i Diritti Umani sulla Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne : Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, rivolge come sempre un appello al mondo della Scuola affinché si faccia portavoce e garante dei Diritti calpestati, in questo caso, delle Donne che ...

Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia. Save The Children : «Rimettiamo al centro i bambini» - : Povertà, emarginazione, scarsa scolarizzazione, violenza e abusi non riguardano solo 'i figli dei poveri' , quelli 'che vivono dall'altra parte del mondo'. Riguardano anche i 'nostri' figli, quelli ...

L'UTL celebra la Giornata internazionale dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo : I recenti fatti di cronaca anche in quel di Fasano ci devono far riflettere sui danni che gli adulti provocano sullo sviluppo psicofisico dei ragazzi, quando sono assenti, non comunicano con loro, ...