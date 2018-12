Gilet gialli | Tav | Scala Contro i sovranisti c’è un’amica geniale di nome Europa

Grillo - Bannon e i russi : l’internazionale della protesta si riconosce nei “Gilet gialli” : È solo l’inizio, anche stavolta. Anche stavolta c’è una rivoluzione, ma di segno totalmente opposto rispetto alle speranze del ’68: una rivoluzione che è un paradosso, un’internazionale del nazionalismo populista, anti-europea, gridata e rabbiosa. Attorno al movimento dei gilet gialli si sta saldando un network di simpatie politiche, relazioni pers...

Parigi - Uma Thurman e Owen Wilson avvistati vicino 'Gilet gialli' - : ... sugli Champs-Elyseess affluiscono manifestanti infuriati contro l'aumento del prezzo dei carburanti: sabato, star di Hollywood e gilet gialli erano all'appuntamento sulla 'strada più bella del mondo'...

Dopo un lungo silenzio sui Gilet gialli - Macron parla alla nazione : I danneggiamenti e i blocchi stradali nelle proteste dei gilet gialli sono 'una catastrofe' per l'economia francese. Lo ha denunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che ha parlato di 'crisi della nazione', mentre il presidente, Emmanuel Macron , Dopo un lungo silenzio riprende un ruolo da protagonista e avvia domani una serie di ...

Gilet gialli - il sondaggio : se fossero un partito sarebbero il quarto in Francia : Secondo il ministero degli interni francese sarebbero circa 2.000 le persone arrestate fino ad ora dalla gendarmeriè, la polizia francese, su oltre 136.000 partecipanti alle manifestazioni di protesta. E mentre Parigi cerca, lentamente, di tornare alla normalità, con negozi e centri commerciali che timidamente tentano di riaprire i battenti, viene diffuso un sondaggio dell'istituto demoscopico Ipsos. In base a questa rilevazione se si dovesse ...

Gilet gialli - Di Battista : lotta sacrosanta - M5s supporti : "Le richieste dei Gilet gialli sono sacrosante, così come sacrosanta è la loro battaglia contro questa stramaledettissima globalizzazione". Così Alessandro Di Battista in un post su Fb. "Credo - si ...

Gilet gialli - Macron pronto a cambiare rotta : "Ho fatto cavolate". Domani il discorso pubblico : Piano per disinnescare il grande conflitto sociale. Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i ...

Gilet gialli - rischia l'economia : Le violenze dei Gilet gialli che per il quarto sabato consecutivo hanno sconvolto la Francia sono «un disastro» per l'economia del Paese, ha detto il ministro dell'economia Le Maire. «Il conto sarà ...

Gilet gialli : Macron - ho fatto cavolate : ANSA, - ROMA, 9 DIC - Emmanuel Macron, davanti a un gruppo di sindaci ricevuti all'Eliseo, avrebbe ammesso di aver fatto qualche "cavolata". Riferite da alcuni dei presenti a Le Parisien, le frasi del ...

Gilet gialli : 'Ho fatto cavolate' - Macron pronto a cambiare rotta : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i ...

DALLA FRANCIA/ "Il mio giorno in piazza a Parigi - tra Gilet gialli e voglia di contare" - IlSussidiario.net : Da Parigi, la cronaca di una giornata piena di tensione, in mezzo ai gilet gialli. Tutti contro Macron, che ha rubato il potere al popolo.