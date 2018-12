GILET GIALLI | MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE Francia | Governo nel caos | Presidente

Francia - il (non) programma economico dei GILET gialli : Il movimento, decisamente «plurale», dei giubotti gialli non ha ancora una lista unitaria di rivendicazioni: sono almeno tre gli elenchi attualmente in circolazione...

M5S alle europee con un occhio ai GILET gialli : ... a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti del M5S Europa, saranno: "lotta austerity; investimenti massicci in nuove tecnologie; tematiche ambientali con economia circolare; lotta a smog e ...

I GILET GIALLI hanno fame? Purtroppo per Macron anche i croissant costano troppo : Si avvicinava la fine del secolo, e nella capitale di un Impero una sfortunata regina, suggerì al popolo di mangiare croissant, dato che il pane scarseggiava. Il popolo affamato, stanco, stremato da tasse e soprusi della media nobiltà, non la prese bene. La sua uscita, ammesso che sia stata veramente pronunciata da lei, è divenuta parte del pacchetto della “storia ufficiale” della rivoluzione francese. Emmanuel Macron oggi sembra la versione al ...

GILET GIALLI - Di Maio : “Loro proposte già nella nostra legge di bilancio”. E attacca : “Francia? Spero establishment a casa” : “Se condivido le parole di Di Battista e Grillo sui ‘Gilet gialli’? Ho letto quello che chiedono in Francia, al di là dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che è diventata la prima forza politica del Paese. Non bisogna usare nessun tipo di violenza”. Così Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di ...

GILET GIALLI d'Italia : chi sta coi manifestanti francesi qui da noi : Da Potere al Popolo a Casapound, passando per i movimentisti della prima ora. Anche la politica italiana si schiera sul movimento che infiamma la Francia

GILET GIALLI : Macron rompe il silenzio. Salvini teme proteste anche in Italia : Per la cronaca, quasi 1.000 persone, 100 dei quali minorenni e la maggior parte incensurati, sono stati tenuti in custodia dopo le proteste di sabato perché portavano con sé armi, coltelli, o oggetti ...

Cremlino - nessun legame con GILET gialli : ANSA, - MOSCA, 10 DIC - Il Cremlino ha bollato come "diffamanti" le indiscrezioni che indicano un coinvolgimento della Russia nella protesta dei gilet gialli. Lo ha dichiarato il portavoce di Vladimir ...

La protesta dei GILET GIALLI paralizza la Ligue 1 : Solo quattro i match disputati nella 17a giornata del campionato francese. Gli altri sei saranno recuperati tra il 15 e il 16 gennaio

GILET GIALLI d’Italia : chi sta coi manifestanti francesi qui da noi : Mentre tutto il mondo si interroga sulla natura delle proposte dei Gilet gialli e sull’opportunità di appoggiare la protesta che da settimane infiamma le strade di Parigi, una parte della politica italiana sembra avere le idee piuttosto chiare. A partire dal Coordinamento nazionale dei Gilet gialli Italia, un movimento nato su una piattaforma molto simile all’originale francese, che vanta già le simpatie dell’ex generale ...

GILET GIALLI - Renzi : In Italia sono al Governo e l'economia rallenta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Anche la Svezia si tinge di Giallo - I GILET GIALLI protestano a Stoccolma : Anche la Svezia si tinge di Giallo, I Gilet gialli protestano a Stoccolma Come vi avevamo anticiptato nei precedenti articoli I Gilet gialli stanno conquistando tutta Europa. Dopo Francia, Belgio, Olanda, Germania. Ora è il turno della Svezia. 1000 Gilet giali svedesi davanti al Parlamento a Stoccolma protestano contro l’immigrazione e la povertà crescente. In Europa c’è una rivoluzione in corso contro l’UE, ma i media italiani non la stanno ...

I GILET GIALLI francesi Cantano l’inno di Mameli e chiedo agli Italiani di unirsi alla protesta : I gilet gialli francesi Cantano l’inno di Mameli e chiedo agli Italiani di unirsi alla protesta I gilet gialli francesi bloccano la frontiera di Ventimiglia Circa 200 manifestanti arrivati dalla Francia alla barriera della A10 Cantano l’inno di Mameli. Al grido di ‘Macron dimission’ duecento gilet gialli francesi hanno bloccato per ore la barriera autostradale di Ventimiglia, in territorio italiano, fermando i mezzi in transito ai ...