Gilet gialli | Macron | «Saremo intransigenti con i violenti»

Gilet gialli - Di Maio : 'Loro proposte già nella nostra legge di bilancio' : In Francia a tenere banco è la questione Gilet gialli. La protesta vibrante in atto nel paese transalpino è diventata una questione che, in un certo senso, potrebbe investire tutta Europa. Più di un autorevole opinionista politico ritiene che in Italia non ci siano le stesse possibilità di forme violente di dissenso e malcontento, considerato che l'attuale proposta politica rappresentata dal governo Lega - Movimento Cinque Stelle rappresenta in ...

Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta : Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta Nella stazione centrale di Norimberga, circa 50 lavoratori delle Ferrovie tedesche (Deutsche Bahn), appartenenti al sindacato Evg, manifestano con indosso dei Gilet gialli, in segno di solidarietà con i dimostranti francesi.Lunedì in Germania sono interrote tutte le principali linee ferroviarie, a causa di uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie nell’ambito delle trattative ...

I Gilet gialli cambiano l'Europa : La Francia è scossa da un'onda gialla e Parigi, come sempre, è il centro del moto popolare che percorrere la Nazione. La Parigi dei pennoni e delle cupole dorate dell'asse Bastiglia-Arco di Trionfo è invasa, asserragliata, profanata dai gilet gialli che conducono la protesta delle squallide periferie e del semicentro che negli ultimi anni è caduto molto in basso. Macron tratta e forse a causa della protesta ...

Francia - tutte le contraddizioni dei Gilet gialli in economia : Sono ancora un mistero. I Gilets jaunes restano un movimento molto ben coordinato ma decisamente plurale. Sfuggono molti aspetti dei vari gruppi di manifestanti che partecipano alle proteste e, ...

Gilet gialli - MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE/ Francia - Governo nel caos : Presidente pronto a cambiare rotta : MACRON, STASERA primo discorso ALLA Francia sui GILET GIALLI: le prime concessioni? Il caos del Governo e un Paese spaccato a metà

Francia - il (non) programma economico dei Gilet gialli : Il movimento, decisamente «plurale», dei giubotti gialli non ha ancora una lista unitaria di rivendicazioni: sono almeno tre gli elenchi attualmente in circolazione...

M5S alle europee con un occhio ai Gilet gialli : ... a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti del M5S Europa, saranno: "lotta austerity; investimenti massicci in nuove tecnologie; tematiche ambientali con economia circolare; lotta a smog e ...

I Gilet gialli hanno fame? Purtroppo per Macron anche i croissant costano troppo : Si avvicinava la fine del secolo, e nella capitale di un Impero una sfortunata regina, suggerì al popolo di mangiare croissant, dato che il pane scarseggiava. Il popolo affamato, stanco, stremato da tasse e soprusi della media nobiltà, non la prese bene. La sua uscita, ammesso che sia stata veramente pronunciata da lei, è divenuta parte del pacchetto della “storia ufficiale” della rivoluzione francese. Emmanuel Macron oggi sembra la versione al ...

Gilet gialli - Di Maio : “Loro proposte già nella nostra legge di bilancio”. E attacca : “Francia? Spero establishment a casa” : “Se condivido le parole di Di Battista e Grillo sui ‘Gilet gialli’? Ho letto quello che chiedono in Francia, al di là dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che è diventata la prima forza politica del Paese. Non bisogna usare nessun tipo di violenza”. Così Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di ...

Gilet gialli d'Italia : chi sta coi manifestanti francesi qui da noi : Da Potere al Popolo a Casapound, passando per i movimentisti della prima ora. Anche la politica italiana si schiera sul movimento che infiamma la Francia

Gilet gialli : Macron rompe il silenzio. Salvini teme proteste anche in Italia : Per la cronaca, quasi 1.000 persone, 100 dei quali minorenni e la maggior parte incensurati, sono stati tenuti in custodia dopo le proteste di sabato perché portavano con sé armi, coltelli, o oggetti ...

Cremlino - nessun legame con Gilet gialli : ANSA, - MOSCA, 10 DIC - Il Cremlino ha bollato come "diffamanti" le indiscrezioni che indicano un coinvolgimento della Russia nella protesta dei gilet gialli. Lo ha dichiarato il portavoce di Vladimir ...

La protesta dei Gilet gialli paralizza la Ligue 1 : Solo quattro i match disputati nella 17a giornata del campionato francese. Gli altri sei saranno recuperati tra il 15 e il 16 gennaio