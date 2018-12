Gilet gialli | Macron in tv | ' Collera giusta | dal 2019 aumento del salario minimo'

Gilet gialli - Macron : ‘Rabbia anche colpa mia. Salario minimo aumenta di 100 euro Straordinari detassati da gennaio 2019? : “C’è rabbia, c’è indignazione condivisa da molti francesi. Servono misure profonde”. Nel pieno delle proteste dei Gilet gialli, Emmanuel Macron si rivolge alla nazione con un appello “per lavorare tutti insieme alla costruzione di una nuova Francia”. Il presidente, dopo aver condannato le violenze che hanno scosso il paese nelle ultime settimane, cerca di voltare pagina. “Da un anno non siamo stati in ...

Gilet gialli - Macron aumenta il salario minimo di 100 euro : “In Francia emergenza sociale ed economica” : “Vedo uno stato di emergenza sociale ed economica della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in tv dopo la crisi dei Gilet gialli. “Prenderò misure già questa settimana”, ha aggiunto, precisando che ...

Gilet gialli - Di Maio : 'Loro proposte già nella nostra legge di bilancio' : In Francia a tenere banco è la questione Gilet gialli. La protesta vibrante in atto nel paese transalpino è diventata una questione che, in un certo senso, potrebbe investire tutta Europa. Più di un autorevole opinionista politico ritiene che in Italia non ci siano le stesse possibilità di forme violente di dissenso e malcontento, considerato che l'attuale proposta politica rappresentata dal governo Lega - Movimento Cinque Stelle rappresenta in ...

Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta : Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta Nella stazione centrale di Norimberga, circa 50 lavoratori delle Ferrovie tedesche (Deutsche Bahn), appartenenti al sindacato Evg, manifestano con indosso dei Gilet gialli, in segno di solidarietà con i dimostranti francesi.Lunedì in Germania sono interrote tutte le principali linee ferroviarie, a causa di uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie nell’ambito delle trattative ...

I Gilet gialli cambiano l'Europa : La Francia è scossa da un'onda gialla e Parigi, come sempre, è il centro del moto popolare che percorrere la Nazione. La Parigi dei pennoni e delle cupole dorate dell'asse Bastiglia-Arco di Trionfo è invasa, asserragliata, profanata dai gilet gialli che conducono la protesta delle squallide periferie e del semicentro che negli ultimi anni è caduto molto in basso. Macron tratta e forse a causa della protesta ...