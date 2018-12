Giappone | Ghosn e Nissan incriminati per i compensi falsificati

Carlos Ghosn - pubblico ministero Giapponese formalizza incriminazione - : L'ex-presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors è stato formalmente incriminato dal pm. Il 64enne, detenuto dal 19 novembre e rimosso dall'incarico dopo l'arresto, è accusato di aver ...

Francia-Giappone : scandalo Ghosn - silenzio dai governi dopo l'incontro tra i ministri dell'Economia : Tokyo, 23 nov 04:59 - , Agenzia Nova, - I ministri dell'Economia di Francia e Giappone, Bruno Le Maire e Hiroshige Seko, si sono incontrati ieri a Parigi per discutere le prospettive... I dirigenti di Nissan hanno smentito con forza le teorie circolate nei ...

La Nissan licenzia Carlos Ghosn - l'amministratore delegato arrestato in Giappone : ... estromettendo l'uomo che ha guidato la compagnia automobilistica nipponica per quasi due decenni, trasformandola in uno dei piu' grandi gruppi automobilistici del mondo attraverso l'alleanza con la ...

Renault - tandem per il dopo-Ghosn Francia e Giappone fanno quadrato : Il consiglio di amministrazione di Renault, dopo l'arresto del presidente e amministratore delegato, Carlos Ghosn, dovrebbe puntare sul tandem ad interim formato dall'amministratore indipendente Philippe Lagayette e il numero due del gruppo automobilistico, Thierry Bollore', lontano cugino di Vincent Bollore'. Lo riporta l'agenzia francese Afp citando fonti vicine al dossier Segui su affaritaliani.it

Chi è Carlos Ghosn - il supermanager dell'auto arrestato in Giappone : Scaricato dalla sua azienda e messo sotto accusa dalla magistratura Giapponese, Carlos Ghosn è in un mare di guai. Il super manager brasiliano di origini libanesi alla guida dell'alleanza globale dell'...

F1 - clamoroso colpo di scena in casa Renault : arrestato in Giappone il presidente Ghosn : Le autorità Giapponesi hanno arrestato il presidente della casa francese per aver fornito notizie false relative al proprio stipendio e ai bilanci dell’azienda Fulmine a ciel sereno in casa Renault, il presidente Carlos Ghosn è stato infatti arrestato quest’oggi a Tokyo per aver fornito informazioni fuorvianti relative al proprio stipendio e al bilancio del gruppo Renault-Nissan, di cui è anche amministratore delegato della ...

Renault Nissan - bufera su Ghosn accusato di evasione in Giappone : Roma, 19 nov., askanews, - bufera sul numero uno di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, dopo che la stampa nipponica ha riportato indagini nei suoi confronti su sospette malversazioni con il fisco ...