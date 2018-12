Già una delusione il Samsung Galaxy S10 Lite? Almeno il prezzo andrà adeguato

Inter - D'Ambrosio : 'Non sarà una passeggiata col PSV - dobbiamo partire forte' : Danilo D'Ambrosio , difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della decisiva sfida di Champions League contro il PSV: 'In queste partite va dato il 110% per i tre punti. dobbiamo pensare a fare la partita dal primo minuto perché loro non ...

ACQUA DEL RUBINETTO PER LAVAGGI NASALI : MORTA PER AMEBA MANGIA-CERVELLO/ Una diagnosi complicata : Usa ACQUA del RUBINETTO per i LAVAGGI NASALI: una donna di 69 anni che soffriva di sinusite è MORTA a causa di una rara infezione da AMEBA MANGIA-CERVELLO.

Dall'ecologia dello spirito a una concreta economia circolare : Sul tema del recupero energetico degli scarti del riciclo va ricordata anche la posizione del presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi nell'articolo , "La discussione politica ...

A Palermo una 'pioggia' di tronchi causata dal forte vento : Ancora pioggia di rami e pezzi di tronco in viale delle Magnolie a Palermo con serio rischio per l'incolumità delle persone. Ieri, a causa del vento, si sono staccati rami dai grossi Ficus ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Gilet gialli una "catastrofe" - Macron pronto a cambiare rotta : "Ho fatto cavolate" : Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: 'Una catastrofe per l'economia', come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a 'non immischiarsi' nei fatti interni francesi con i ...

Forte scossa di terremoto in Giappone : al momento nessun allarme tsunami : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni e non è stato diramato alcun allarme tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: al momento nessun allarme tsunami sembra essere il primo su Meteo Web.

Parigi - una lista dei «gilet gialli» potrebbe prendere il 12% - quarto partito in Francia : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

La famiglia è sconvolta : trovato il corpo di una viaggiatrice 22enne - era sparita nel nulla : La 22enne si è laureata alla University of Lincoln nel mese di settembre con una tesi in pubblicità e marketing e ha in seguito intrapreso un viaggio di un anno in tutto il mondo. Dopo aver visitato ...

Perugia : principio di incendio all’illuminazione del cavo del funambolo : Un principio di incendio – che non ha provocato gravi conseguenze – ha interessato nella notte l’illuminazione del cavo sul quale nel pomeriggio del l’8 dicembre, nel centro storico di Perugia, ha camminato il funambolo Andrea Loreni, incantando centinaia di perugini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala. Secondo quanto riferito, la luce sistemata per evidenziare il percorso e’ andata ...

Gilet gialli - altro sabato di guerriglia a Parigi : 1.220 fermi - Premier : dialogo - nessuna tassa può minacciare l'unità : Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla ...