GF Vip | Silvia Provvedi fa una rivelazione su Stefano e Benedetta

Il Grande Fratello Vip 2018 verso una finale tutta al maschile senza Benedetta Mazza e Silvia Provvedi? Anticipazioni 10 dicembre : Il Grande Fratello Vip 2018 va verso la finalissima di oggi, 10 dicembre, con un'ultima eliminazione e l'annuncio dei 5 finalisti ufficiali di questa terza edizione. Silvia Provvedi, Francesco Monte, Walter Nudo, Andrea Mainardi attendono con ansia di capire con chi dovranno scontrarsi nella finalissima di oggi tra Benedetta Mazza e Stefano Sala. Uno dei due lascerà la casa ad inizio puntata in base all'esito del televoto aperto lunedì scorso ...

Grande Fratello Vip - finalisti : chi tra Walter Nudo - Andrea Mainardi - Silvia Provvedi e Francesco Monte è il favorito? : L'attore e karateka canadese al primo posto come probabile vincitore ma è insidiato da un altro Vip a caccia dello scettro.

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro a Leggo : «Chi vince? Silvia Provvedi. Le 'condizioni astrali' portano in quella direzione...» : 'Da questa esperienza ne esco formato. Un po' più uomo rispetto al giorno in cui ho varcato la porta rossa'. Parola di Elia Fongaro , foto,, il ventisettenne vicentino, modello ed ex-velino di ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi fidanzato : “Freno! Voglio il padre dei miei figli” : fidanzato Silvia Provvedi: la confessione al Gf Vip 2018 Silvia Provvedi vuole che il suo prossimo fidanzato sia quello giusto. Deve avere tutti i requisiti per diventare il padre dei suoi figli. Chiuso il capitolo “Fabrizio Corona“, la gieffina ha ripreso in mano la propria vita e aprirà il suo cuore solo a chi se […] L'articolo Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi fidanzato: “Freno! Voglio il padre dei miei figli” ...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone scrive a Silvia Provvedi : «Non sei una fallita - voglio rivederti» : «Non sei una fallita, non vedo l'ora di rivederti», sono le parole scritte da Alessandro Cecchi Paone a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip. La lettera, pubblicata...

Grande Fratello Vip - Mauro Coruzzi - Platinette - brutalizza Giulia e Silvia Provvedi : valanga di fango pure sulla mamma : Contro Silvia Provvedi, ultima delle Donatella rimasta nella casa del Grande Fratello Vip, arriva un attacco durissimo da parte di Mauro Coruzzi, già Platinette. Ospite di Emanuela Gentilin a Ultime ...

Finale Grande Fratello Vip 3 - probabile vincitore : Silvia Provvedi in pole : Tra pochi giorni, esattamente lunedì 10 dicembre, si concluderà la terza edizione della versione vip del Grande Fratello. Il reality show condotto da Ilary Blasi non ha avuto un successo sperato in termini di ascolti tv, infatti c’è stato un chiaro segnale di crisi. Tra le varie ipotesi pensate dalla direzione Mediaset vi sarebbe quella di sospendere per un anno il reality show. Anche per la moglie di Francesco Totti è stato un anno complicato e ...

GF Vip - Silvia Provvedi ha un fidanzato segreto : “Ecco chi è Malefix” : Che la storia d’amore con Fabrizio Corona fosse ormai alle spalle, Silvia Provvedi l’ha ribadito più volte al Grande Fratello Vip. La gemella de Le Donatella, tra i finalisti di questa edizione da settimane, lo ha detto nella Casa, ai suoi coinquilini, in diretta, a Ilary Blasi e Alfonso Signorini, e pure a Corona stesso, quando ha voluto incontrarla per scusarsi delle dichiarazioni (“Non l’ho mai amata”) rilasciate a Verissimo. E poi, nella ...

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi è fidanzata! Non vede l’ora di ribaciarlo. Guarda il VIDEO : Silvia Provvedi non vede l’ora di baciare dopo mesi il misterioso fidanzato Malefix Silvia Provvedi, rifugiatasi, nelle scorse ore, in giardino, con Francesco Monte, confessa un desiderio inedito per il futuro imminente. La... L'articolo Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi è fidanzata! Non vede l’ora di ribaciarlo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.