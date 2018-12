Geralt va a caccia di mostri | il nuovo evento di Monster Hunter World è dedicato a The

eurogamer

: Geralt va a caccia di mostri: il nuovo evento di #MonsterHunterWorld è dedicato a #TheWitcher . - Eurogamer_it : Geralt va a caccia di mostri: il nuovo evento di #MonsterHunterWorld è dedicato a #TheWitcher . - _MHSquare_ : Nuova collaborazione per Monster Hunter World! Geralt di Rivia si unisce alla caccia con speciali meccaniche RPG da… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Fresco di vittoria ai The Game Awards 2018 dove ha trionfato come miglior RPG,continua a offrire ai giocatori nuovi contenuti a quasi un anno dalla sua uscita su console.Una nuova collaborazione tra Capcom e CD Projekt RED permette ai giocatori dimettersi nei panni didi Rivia, un ammazzaprofessionista dotato di forza e riflessi sovrumani, che li porterà in una serie di missioni da Witcher. Queste offriranno un'esperienza di gameplay unica mescolando le meccaniche da gioco di ruolo di The Witcher 3: Wild Hunt conè maestro con la spada ed è considerato uno dei guerrieri più abili nel mondo di The Witcher. I giocatori dipossono usufruire del suo stile di combattimento unico, fondendo la magia con l'arma bianca senza soluzione di continuità, assieme ad una dotazione da ...