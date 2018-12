Gemma Galgani e Rocco Fredella Uomini e donne | passo indietro con Paolo Marzotto | la

Uomini e donne - Gemma Galgani e quel messaggio di cordoglio per Corinaldo : ricoperta di insulti : La tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo nella nottata di venerdì 7 dicembre ha colpito proprio tutti. In molti, infatti, al sentire la notizia, hanno riversato sui social messaggi di ...

Uomini e Donne, Gemma Galgani Attaccata per una frase sul suo lavoro Il lavoro di Gemma Galgani è stato preso più volte di mira non solo da Tina Cipollari, ma anche dai suoi detrattori...

Uomini e Donne - Gemma Galgani distrutta : “Mi sento inutile” : Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne addolorata: l’amaro sfogo Ieri, in un noto locale in provincia di Ancona, poco prima che il noto rapper Sfera Ebbasta si esibisse, è successa una vera e propria tragedia. Difatti qualcuno in sala ha spruzzato uno spray al peperoncino, creando il panico in sala. E la gente, per uscire dal locale, si è accalcata alle porte di emergenza. Calca, che purtroppo ha causato morti e diversi feriti. A ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e Paolo ai ferri corti : lui sbotta : Paolo Marzotto non si arrende con Gemma Galgani di Uomini e Donne: lo sfogo Nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha annunciato di voler interrompere la frequentazione con Paolo Marzotto. Il motivo? Lui non avrebbe la personalità giusta per stare al suo fianco. Per tale ragione ha deciso di dargli il benservito. Tuttavia il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne pare o essersi affatto dato per vinto. E ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - foto : Gemma Galgani alla ricerca di una magia... d'amore - Trono Over - - IlSussidiario.net : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella trascorreranno il Natale insieme? Tutte le novità sulla coppia

Uomini e donne - Giorgio Manetti spezza il cuore di Gemma Galgani : 'Ha una fidanzata ufficiale' - chi è : Brutte notizie per Gemma Galgani e per quella parte di fan di Uomini e donne che speravano in un grande ritorno di Giorgio Manetti, storico cavaliere del trono over di Maria De Filippi. Il 'gabbiano' ...

Giorgio Manetti all'Isola dei Famosi 2019?/ "Sarò il nuovo Raz Degan…" e su Gemma Galgani dice che… - IlSussidiario.net : Giorgio Manetti si candida per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019, ecco cosa dice anche di Gemma Galgani...

Uomini e donne - tra Gemma Galgani e Tina Cipollari finisce a pernacchie : l'insulto in inglese - in studio : La puntata di ieri, mercoledì 5 dicembre, di Uomini e donne ha visto ancora protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani . Le due hanno interrotto in continuazione gli spazi dedicati agli altri ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani è una bugiarda? Tina Cipollari la ‘incastra’ : Trono Over Uomini e Donne, Tina ancora contro Gemma: “Bugiarda” E’ appena finita l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato un durissimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Difatti la popolare opinionista del dating show quotidiano di Canale 5 è tornata ad attaccare la dama di origini torinesi, asserendo: “Sei falsa e bugiarda…Pensa al business ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e la rivelazione-choc su Gemma Galgani : 'Soldi - quanto ti pagano' : Non c'è puntata di Uomini e Donne senza una furibonda litigata tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama di Torino Gemma Galgani . A finire questa volta nel mirino delle polemiche è una segnalazione ...

Gemma Galgani veste Giulia De Lellis: è questa la notizia che sta circolando sul web nelle ultime ore, e più precisamente da quando alcuni attenti fan di Uomini e Donne si sono accorti che l'abito rosso che ha sfoggiato la dama nel Trono Over, appartiene alla nuova collezione del marchio firmato dall'ex corteggiatrice. Nonostante le creazioni della romana siano molto apprezzate da tutti, la maggior parte del pubblico di Canale 5 ha trovato ...

Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis. La dama di "Uomini e Donne" ha deciso di affidarsi all'influencer lanciata proprio dal dating show di Maria De Filippi per gli outfit da sfoggiare durante il programma. Avete notato anche voi la lunga camicia rossa della settimana scorsa? L'outfit è stato criticatissimo in puntata, soprattutto da tutti Tina Cipollari, che da sempre pensa e afferma che Gemma vestirebbe ...