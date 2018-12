Furti con spaccata | sgominata organizzazione nel cosentino

Cosenza - Furti con "spaccata" : 9 arresti : 7.00 Carabinieri della compagnia di Paola (CS), con il supporto dei comandi provinciali di Cosenza e Napoli e del nucleo Carabinieri cinofili di Vibo Valentia, stanno eseguendo l'arresto di 9 persone accusate di furto pluriaggravato e continuato in concorso. Nel mirino un gruppo criminale composto da italiani e rumeni specializzato nei furti ai danni di esercizi commerciali con la tecnica della "spaccata", consistente nell'uso di autoveicoli ...

Bomba nel bar per coprirsi la fuga dopo la rapina : in due finiscono in carcere anche per alcuni Furti : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Como - giro di vite contro spaccio e Furti : un arresto e nove esplusioni : Como, 1 dicembre 2018 - Trentanove posti blocco, 492 veicoli controllati, 889 persone identificate, un arresto, tre persone indagate in stato di libertà e nove provvedimenti di espulsione è il ...

I Carabinieri smentiscono il gommista di Arezzo : '38 Furti? Cifra un po' lievitata' : Monica Dallara, capitano dei Carabinieri di Cortona, e Giovanni Rizzo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Arezzo, hanno smentito quanto affermato dal gommista Fredy Pacini. L'imprenditore toscano, che nella notte di mercoledì ha ucciso un ladro, aveva infatti sostenuto di essere stato vittima di 38 furti. Un numero di intrusioni che lo avrebbero costretto a presidiare il proprio posto di lavoro anche di notte, dormendo nella sua ...

I 38 Furti di Fredy Pacini e le fake news che inconsciamente desideriamo : La storia di Fredy Pacini scatta un’istantanea della società oltremodo rappresentativa. La vicenda dei 38 furti subiti viene ridimensionata dopo 24 ore. Sono i carabinieri della stazione di Cortona a spiegare che quelli non sono luoghi da far west: “In tutta la zona di Monte San Savino, nell’ultimo anno, risultano 6 furti“; e ancora: “Nel 2014 il signor Fredy Pacini denunciò due furti, per un ammontare complessivo di ...

Fredy Pacini - i carabinieri raccontano un'altra storia : "Sono due e non 38 i Furti subiti" : Fare piena luce è doveroso, perché c'è un giovane (incensurato) che ha perso la vita. Stava tentando un furto in azienda...

Ci hanno raccontato di 38 Furti subiti - ma non è vero niente : La storia di Fredy Pacini non è come ve l'hanno raccontata. I 38 furti subiti in realtà sono stati due, e quattro tentativi di furto denunciati. Anche sommando i tentativi denunciati, il totale è sei e non 38. Così ci ha confermato anche il Capitano dei Carabinieri di zona. Chi ha interesse, dunque, ad alimentare il clima da Far West? A chi giova gridare all'insicurezza e demandare la difesa pubblica a un esercizio da pistoleri privati?Continua ...

Arezzo - i carabinieri smentiscono il gommista che ha ucciso il ladro : “Non risultano 38 Furti” : Il capitano dei carabinieri Monica Dallara, comandante della stazione di Cortona, intervistata da Fanpage.it, smentisce quanto raccontato da Fredy Pacini: "Nel 2014 denunciò due furti. Da allora afferma di vivere all'interno della sua azienda ma, negli ultimi quattro anni, risultano soltanto altre quattro denunce per tentativo di furto. Perciò non 38 ma quattro, e non furti ma tentativi di furto". Anche la stessa avvocatessa di Pacini ha ammesso ...

Furti ai danni di anziane a Ragusa con il trucco del falso medico : Due donne sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l'accusa di Furti aggravati commessi ai danni di donne anziane fingendosi medici dell' Asp

AREZZO - UCCIDE LADRO DOPO 38 Furti : INDAGATO/ Solidarietà per il gommista "Io sto con Fredy" - IlSussidiario.net : AREZZO, spara a LADRO in ditta: morto un moldavo. Ultime notizie, complice in fuga: eccesso legittima difesa, autopsia decisiva nell'inchiesta.

Spara al ladro e lo uccide : aveva subito 38 Furti Foto «Dormo in negozio» Video Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

Arezzo - spara al ladro e lo uccide : aveva subito 38 Furti e dormiva in negozio Foto Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

Arezzo - quando l’imprenditore Fredy Pacini raccontava la sua odissea : “Dormo in officina per difendermi dai Furti” : La scorsa notte ha esploso 5 colpi di pistola quando ha sentito rumori nella sede della sua ditta all’interno della quale dormiva dopo aver subito diversi furti (6 formalmente denunciati) negli ultimi anni. Il ladro, un moldavo di 29 anni, è morto e il proprietario dell’azienda Fredy Pacini, un gommista di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, è ora indagato per eccesso di legittima difesa. Un servizio realizzato da Tele Etruria, documenta ...

Arezzo - spara al ladro e lo uccide. Aveva subito 38 Furti e dormiva in negozio Foto Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa