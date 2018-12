Fuga di capitali | 11 miliardi in Svizzera ...

FINANZA E POLITICA/ Meno Pil e Fuga di capitali - gli effetti delle liti M5s-Lega - IlSussidiario.net : La versione definitiva della Legge di bilancio non sembra vicina. E i dissidi tra Lega e M5s non aiutano l'economia italiana a risollevarsi

Morgan Stanley : Fuga capitali dagli Usa - dollaro a fine corsa : ... gli investitori hanno spostato i fondi nella più grande economia del mondo. Ciò ha portato ad un aumento della domanda per il dollaro USA, che ha rafforzato la valuta per la maggior parte del 2018. ...

Monito di Bankitalia : capitali esteri in Fuga - lo spread alto pesa : 85 miliardi di euro di risparmi bruciati in sei mesi : Lanciato l'allarme sulla stabilità finanziaria del nostro paese: con lo spread così alto la ricchezza degli italiani in sei mesi si è ridotta del 2%. Fuggono anche gli investori esteri dai nostri btp, ...

Bankitalia : «Famiglie più povere e capitali in Fuga» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Bankitalia - allarme spread : rischia di far salire il debito. "Fuga capitali esteri da Btp" : "Un rialzo pronunciato e persistente dei rendimenti, a parità di tassi di crescita nominale dell'economia - avverte Bankitalia - aumenta il rischio che la dinamica del debito si collochi su una ...

Bankitalia : «Famiglie più povere e capitali stranieri in Fuga dai Btp - fa paura l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Bankitalia : «Capitali stranieri in Fuga dai Btp come nel 2012 - fa paura l'effetto spread» : Capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Bankitalia - capitali stranieri in Fuga dai Btp come nel 2012 : fa paura «l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Bankitalia - capitali stranieri in Fuga dai Btp come nel 2012 : fa paura 'l'effetto spread' : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali , Btp, . 'Ingenti vendite da parte degli investitori esteri' dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla Banca d'Italia, che ...

Manovra - Messina : nessuna Fuga capitali da Italia e non ci sarà : Roma, askanews, - Non c'è nessuna fuga di capitali dall'Italia "e non ci sarà", ha affermato l'amministratore delegato di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, a margine della giornata mondiale del ...

Fuga di capitali - i risparmi italiani tornano in Svizzera : Non ti accoglie più con il tono cospiratorio di un tempo, il consulente bancario svizzero. Ha il sorriso aperto, educato, rassicurante, la stretta di mano franca, il biglietto da visita con il logo ...

Bankitalia : Fuga di capitali esteri - ad agosto venduti Btp per 17 - 4 miliardi : L'economia rallenta e gli investitori esteri riducono il portafoglio di titoli italiani: è quanto emerge dal Bollettino economico della Banca d'Italia, secondo il quale nel terzo trimestre dell'anno il ...

Crisi governo e Fuga capitali - nuove paure degli investitori : ... sottosegretario alla presidenza del Consiglio e anche numero due della Lega, e di Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Un gesto ardito che ha provocato liti tra Lega e M5S,...

Fuga dei capitali esteri : venduti BTp per 17 - 4 miliardi ad agosto : I capitali esteri tornano a fuggire dall’Italia. Ad agosto, segnala Bankitalia nel suo ultimo rapporto sulla bilancia dei pagamenti gli investitori esteri hanno «venduto titoli di portafoglio italiani per 17,8 miliardi (di cui 17,4 titoli pubblici)»...