Francia | tutte le contraddizioni dei Gilet gialli in economia

Sorteggio Europei Under21 2019 - le possibili avversarie dell’Italia e tutte le fasce. Incubi Spagna e Francia : Domani, 23 novembre, alle ore 18.00 a Bologna avrà luogo il Sorteggio della Fase Finale degli Europei Under21 2019 di calcio maschile. Un’edizione che vedrà il nostro Paese in qualità di organizzatore e dunque le aspirazioni per centrare l’obiettivo finale, ovvero la vittoria, ci sono tutte. L’Italia è in vetta alla classifica delle vincitrici di questo torneo (5 successi) ma è a secco dal 2004. Pertanto, la chance per gli ...