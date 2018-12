Francia | Macron prova a mediare | collera giusta | alzeremo i salari

Francia - Emmanuel Macron sui gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Macron e il cuore della Francia : Giovedì scorso, davanti ai suoi fedelissimi, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, aveva analizzato con queste parole la crisi aperta dai “gilet gialli”: “La situazione peggiore è quando le persone sono indifferenti. Quando c’è l’odio, invece, c’è anche una richiesta d’amore”. E’

Gilet gialli - Macron aumenta il salario minimo di 100 euro : “In Francia emergenza sociale ed economica” : “Vedo uno stato di emergenza sociale ed economica della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in tv dopo la crisi dei Gilet gialli. “Prenderò misure già questa settimana”, ha aggiunto, precisando che ...

GILET GIALLI - MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE/ Francia - Governo nel caos : Presidente pronto a cambiare rotta : MACRON, STASERA primo discorso ALLA Francia sui GILET GIALLI: le prime concessioni? Il caos del Governo e un Paese spaccato a metà

Francia - momento verità per Macron - proteste colpiscono economia : ... - Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe fare nuove concessioni per porre fine alla protesta dei gilet gialli che ha sconvolto il Paese ed è già costata un duro prezzo all'economia. Macron ...

Francia - momento verità per Macron - proteste colpiscono economia : ... schierando ottomila agenti e mezzi corazzati a Parigi e arrestando oltre mille persone in tutto il Paese.Eletto nel maggio 2017 con la promessa di rivitalizzare la stentata economia francese, Macron ...

Spread Oat-Bund segnala aumento rischio Francia - stasera discorso Macron : Sull'obbligazionario emergono i primi segnali di tensione sui bond francesi dopo l'ennesimo sabato di proteste da parte dei Gilet Gialli. Lo Spread tra Oat francesi e Bund è salito fino a 46 punti ...

Gilet Gialli - Macron ammette : “In Francia troppe tasse. Ho fatto errori” : Il Presidente della Repubblica francese si starebbe apprestando a fare concessioni ai Gilet Gialli. Se non accadrà, il prossimo potrebbe essere il quinto weekend di guerriglia urbana a Parigi.Continua a leggere

Gilet gialli ancora in piazza. Per la Francia (e Macron) un'altra giornata da incubo : Parigi. Mentre cala la sera, a Parigi, ci si chiede preoccupati quanto potranno ancora durare queste violenze inaudite, e se la “radicalizzazione” dei “Gilet gialli”, come è stata definita da alcuni osservatori, continuerà a crescere in termini di intensità, dato che non hanno alcuna intenzione di f

Francia - i gilet gialli danno 'l assalto finale' al governo di Macron decine di fermati già prima dei cortei - timori per le violenze in ... : PARIGI - Dicono che quello di oggi sarà 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron : i gilet gialli stanno scendendo in piazza e la polizia francese ha già fermato e perquisito almeno 343 persone arrivate a Parigi e 34 di loro sarebbero in stato d'arresto ...

Francia : Ragazzi delle scuole trattati come ”criminali” dalla Polizia per aver protestato contro Macron : Francia: Ragazzi delle scuole trattati come ‘criminali’ dalla Polizia per aver protestato contro Macron come sappiamo in questi giorni la Francia vive un momento di protesta del caro benzina e non solo, Gli studenti in tutta Francia hanno organizzato delle proteste, ma in questa protesta i poliziotti hanno preso delle contro misure che hanno fatto scatenare un dibattito sui social al punto da chiedersi se siamo ancora in democrazia ...