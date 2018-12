Francesco De Gregori | concerto il 14 giugno al Teatro Antico di Taormina

Vero dal Vivo. Francesco De Gregori : il film documentario di Daniele Barracco stasera su Rai 3 : Il cantante italiano si racconta in film dove si mostra in una versione intima e inusuale durante il suo tour del 2017 tra Europa e Stati Uniti.

Su Rai3 Vero dal vivo - il film su Francesco De Gregori per scoprire il “grande schivo” della canzone d’autore (video) : Si intitola Vero dal vivo, il film su Francesco De Gregori in onda sabato 1 dicembre alle 21.40 su Rai3, per una prima serata all'insegna della musica d'autore, solitamente assente dal piccolo schermo. Il film documentario è il racconto realistico e senza filtri della necessità di De Gregori di mettere le parole in musica: un modo per scoprire l'artista ma anche l'uomo nascosto dietro barba, cappello e gli immancabili occhiali scuri, che in ...

"Vero dal vivo. Francesco De Gregori" - il film documentario in prima serata su RAI 3 : ' Vero dal vivo. Francesco De Gregori ', il film documentario prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema e girato da Daniele Barraco durante il tour invernale del 2017 di Francesco De ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...

Francesco De Gregori ricomincia da tre : due live e un documentario : All'inizio, devo essere sincero, volevo persino chiamare i miei concerti a Roma 'On Broadway', ma poi ho scoperto che assomigliava troppo al titolo degli spettacoli del Boss. Volevo scardinare la ...

Francesco De Gregori su Rai 3 e dal vivo nel 2019 : Milano. «Vorrei fare un disco ma non sarà dal vivo, o meglio registrarlo in sala con il materiale fatto dal

Francesco De Gregori in tv - a teatro e con l'orchestra : ecco i progetti per il 2019 " INTERVISTA : Francesco De Gregori vi terrà 20 spettacoli fra il 28 febbraio e il 27 marzo 2019, in quella che gli anglofoni chiamano 'residence'. Sarà l'occasione rara di vederlo suonare con la band di quattro ...

A dicembre il documentario su Francesco De Gregori prima dei concerti 2019 : biglietti in prevendita : Il 1 dicembre su Rai 3 andrà in onda “Vero dal vivo”, il film documentario su Francesco De Gregori, il soprannominato Principe della canzone italiana. Realizzato dal filmmaker e fotografo Daniele Barraco, il film (già presentato alla Festa del Cinema di Roma) racconterà un De Gregori inedito, senza schemi e in totale libertà. Si tratta di un’idea che arriva grazie al tour tra i club dell’Europa e degli Stati Uniti, in cui l’artista ha ...

Red carpet da Oscar - da Giuseppe Tornatore a Francesco De Gregori : Grandi firme italiane al centro dell'ottava giornata della Festa del Cinema. Prima di entrare nella Sala Petrassi e parlare della sua passione per il noir, fra celluloide e letteratura, il Premio ...

Francesco De Gregori duetta con la moglie Chicca in Anema e Core : video e testo del brano : Francesco De Gregori duetta con la moglie Alessandra Gobbi in “Anema e Core”, un brano che ha segnato la storia della musica napoletana, scritta negli anni ’50 da Salve D’Esposito e da Tito Manlio. Il video ufficiale è in anteprima su la Repubblica, diretto e fotografato da Daniele Barraco nei Real World Studios di Peter Gabriel a Bath, Inghilterra. Lo stesso posto in cui è proprio stato ambientato il videoclip del brano "Anema e Core", ...

Francesco De Gregori alla Festa del Cinema di Roma con un docu-film di Daniele Barraco : “Vero dal Vivo. Francesco De Gregori”. È questo il titolo del film documentario, prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema, girato da Daniele Barraco durante il tour invernale del 2017 di Francesco De Gregori, tra i club d’Europa, Stati Uniti e i Real World Studios di Bath in Inghilterra, che questa sera, mercoledì 24 ottobre, sarà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala ...

FRANCESCO De GREGORI e Mimmo Paladino hanno presentato oggi la loro opera, un disco singolo con una copertina del noto scultore e pittore in esclusiva.