Forti venti in Sicilia | danni e alberi caduti a Palermo | auto danneggiate

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : “venti di burrasca in tutt’Italia - Forti mareggiate” : Allerta Meteo – Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, determinando su quasi tutto il territorio italiano un deciso rinforzo dei venti a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Meteo - nel weekend venti Forti e mareggiate. E da lunedì arriva il freddo : Ultime ore per l'ondata di alta pressione che ha interessato l'Italia: oggi ci sarà ancora bel tempo, con temperature alte che in Sicilia toccheranno ancora i 20 gradi. Nel corso del weekend dell'...

Meteo Immacolata : perturbazione e Forti venti Sabato 8 Dicembre : Sabato 8 Dicembre , festa dell' Immacolata concezione, sarà per molti una giornata in cui approfittare per fare delle uscite fuori porta o più semplicemente una passeggiata all'aperto. Le...

Venti Forti in Sicilia : danni nel palermitano - interrotti collegamenti con le Isole : Come previsto, forti Venti stanno interessando dalla notte l'area circostante la Sicilia , specialmente i settori settentrionali e occidentali dell'Isola. Proprio a causa del vento e delle...

Avviso dell'Aeronautica Militare per fenomeni intensi nelle prossime ore : temporali e venti Forti in arrivo : Una nuova perturbazione proveniente da Ovest interesserà nelle prossime ore la penisola italiana, apportando un deciso peggioramento -l'ennesimo di questo Novembre - sulle regioni...

Allerta Meteo Emilia Romagna : venti Forti e mare mosso - neve in collina : Allerta Meteo con codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani per vento forte e mare mosso sulla costa romagnola e su quella ferrarese. E’ quanto disposto dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che evidenzia anche precipitazioni sul settore orientale della Regione con neve a partire da 400 metri sulle province occidentali e a quote superiori sul resto ...